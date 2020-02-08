Український уряд роздасть стартапам дев'ять мільйонів гривень

Вісім українських стартапів отримають державні гранти на загальну суму майже дев'ять мільйонів гривень. Про це у суботу, 8 лютого, повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.
За його даними, Український фонд стартапів уже визначив переможців пітчинг-сесій, які діляться на дві категорії. Seed-гранти будуть надані розробникам вже створених продуктів, що потребують розширення та підтримки, і становлять 1,250 мільйона гривень (50 тисяч доларів). Pre-seed-гранти розміром по 625 тисяч гривень (25 тисяч доларів) будуть надані розробникам ідей, які ще на стадії створення власного продукту.
Зокрема, seed-гранти отримають стартап з комплексних рішень на базі безпілотних літаків AeroDrone, аналітичний онлайн-центр GeoDesign info, технологія нанополімеризації для отримання біопластика BIOC, аналітично-експертна система для стейкхолдерів ринку FieldBI, автоматизований помічник з побутових юридичних питань для допомоги населенню Правомен та бренд одягу з власним R&D-центром з розробки інноваційних виробів і технологій Framiore.
Pre-seed гранти отримають торгово-аналітична платформа для торгівлі зерном Pytag та мобільний додаток для кращого впливу на навколишнє середовище BioBin. "Інвестиції в ідеї - це наша стратегія. Зараз є вже три нових оцінених стартапи, які потраплять на наступний пітчинг. Очікуємо, що він відбудеться вже на початку березня", - повідомив Гончарук.
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Український стартап переміг проект Ілона Маска (фотогалерея)
"Золота киця" технологій
Product Hunt - одна з найбільших і всесвітньовідомих платформ для пошуку стартапів. Щорічно цей ресурс вручає премію Golden Kitty Awards кращим ІТ-проектам. Цього разу до 14-ти номінацій потрапили 7 українських проектів, три з яких перемогли. Переможець отримує "золоту кицю", увагу з боку інвесторів для свого стартапа та інші можливості.
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Український стартап переміг проект Ілона Маска (фотогалерея)
Нагодувати песика зі смартфона
Український Petcube Bites переміг у номінації найдивніших стартапів (WTF Product of the Year). Завдяки відеокамері цей сервіс розпізнає тварин, комунікує зі смартфоном і допомагає дистанційно нагодувати домашнього улюбленця. У цій номінації українські розробники випередили навіть The Boring Company Ілона Маска, яка запропонувала позбавитись корків на дорогах риттям автотунелів.
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Український стартап переміг проект Ілона Маска (фотогалерея)
Прикриваючись диханням Дарта Вейдера
У номінації найдивніших стартапів українські розробники також представляли гарнітуру-маску Hushme. Вона робить розмови по телефону нечутними для оточуючих. Цей гаджет скріплюється навколо нижньої частини обличчя за допомогою спеціальних магнітів. Крім того, діє режим активного маскування голосу. Звуки можете самі обрати: шум дощу, моря, крики мавп чи дихання Дарта Вейдера.
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Український стартап переміг проект Ілона Маска (фотогалерея)
"Кишеньковий" юрист
Кращим ботом року (Bot of the Year) став український PatentBot для онлайн-реєстрації торгових марок. Це - "кишеньковий" юрист. Він перевіряє назву вашої нової торгової марки, тобто з'ясовує, чи ніхто вже так не названий і не зареєстрований. Якщо назва вільна, допоможе й оформити необхідну документацію. За словами розробників, PatentBot може зекономити 80 % часу, а також на гонорарах юристам.
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Український стартап переміг проект Ілона Маска (фотогалерея)
Все в одному
А от кращим продуктом року для користувачів (Consumer Product of the Year) став сервіс Setapp від української компанії MacPaw. Фактично це окремий магазин додатків для Мас, у якому за 9,99 долара США щомісячної передплати можна отримати доступ до багатьох популярних додатків іменитих розробників. Це дозволяє зекономити на інших підписках.
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Український стартап переміг проект Ілона Маска (фотогалерея)
Зекономити на дизайнері
Український редактор для графічного дизайну Crello посів третє місце серед кращих інструментів для дизайну (Design Tool of the Year). Він дозволяє обробляти фото, створювати нові зображення і макети для соціальних мереж та друку. Також містить багато безкоштовних шаблонів для різноманітної графіки. Крім того, український Crello потрапив у перелік 30-ти кращих продуктів платформи ProductHunt.
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Український стартап переміг проект Ілона Маска (фотогалерея)
Виявити недоліки
За звання кращого інструмента для дизайну також змагався український Flawless. Він дозволяє порівнювати ваш макет з отриманим iOS-додатком, тобто наочно виявляти всі недоліки і розбіжності між тим, яким має бути додаток, і тим, яким він вийшов. Український стартап не переміг, але його засновниця Ліза Дзюба посіла друге місце в номінації "Творець року" (Maker of the Year).
Автор: Максим Драбок