Український уряд роздасть стартапам дев'ять мільйонів гривень

Вісім українських стартапів отримають державні гранти на загальну суму майже дев'ять мільйонів гривень. Про це у суботу, 8 лютого, повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

За його даними, Український фонд стартапів уже визначив переможців пітчинг-сесій, які діляться на дві категорії. Seed-гранти будуть надані розробникам вже створених продуктів, що потребують розширення та підтримки, і становлять 1,250 мільйона гривень (50 тисяч доларів). Pre-seed-гранти розміром по 625 тисяч гривень (25 тисяч доларів) будуть надані розробникам ідей, які ще на стадії створення власного продукту.

Зокрема, seed-гранти отримають стартап з комплексних рішень на базі безпілотних літаків AeroDrone, аналітичний онлайн-центр GeoDesign info, технологія нанополімеризації для отримання біопластика BIOC, аналітично-експертна система для стейкхолдерів ринку FieldBI, автоматизований помічник з побутових юридичних питань для допомоги населенню Правомен та бренд одягу з власним R&D-центром з розробки інноваційних виробів і технологій Framiore.

Pre-seed гранти отримають торгово-аналітична платформа для торгівлі зерном Pytag та мобільний додаток для кращого впливу на навколишнє середовище BioBin. "Інвестиції в ідеї - це наша стратегія. Зараз є вже три нових оцінених стартапи, які потраплять на наступний пітчинг. Очікуємо, що він відбудеться вже на початку березня", - повідомив Гончарук.

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