Український уряд роздасть стартапам дев'ять мільйонів гривень

Український стартап переміг проект Ілона Маска (фотогалерея)

Нагодувати песика зі смартфона

Український Petcube Bites переміг у номінації найдивніших стартапів (WTF Product of the Year). Завдяки відеокамері цей сервіс розпізнає тварин, комунікує зі смартфоном і допомагає дистанційно нагодувати домашнього улюбленця. У цій номінації українські розробники випередили навіть The Boring Company Ілона Маска, яка запропонувала позбавитись корків на дорогах риттям автотунелів.