 Український уряд оголосив конкурс на посаду глави ″Нафтогазу″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.03.2019

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Новини

Український уряд оголосив конкурс на посаду глави "Нафтогазу"

Контракт з Андрієм Коболєвим завершується 22 березня. Володимир Гройсман хоче провести відкритий конкурс на посаду очільника нафтогазової компанії.

НАК Нафтогаз України

Кабінет міністрів України оголосив конкурс на посаду глави правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України". Про це у середу, 6 березня, заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання Кабміну, інформує "Інтерфакс-Україна".

"22 березня закінчується контракт із головою правління "Нафтогазу", тому ми сьогодні схвалюємо рішення про те, щоб 23 березня оголосити конкурс на посаду голови правління компанії", - повідомив Гройсман.

Конкурс триватиме 30 календарних днів і буде проходити відповідно до постанови "Про проведення конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки". Крім того, Гройсман додав, що Кабмін звернеться до наглядової ради "Нафтогазу" для узгодження умов нового контракту голови правління компанії.

У розпорядженні Кабміну про проведення конкурсного відбору на посаду голови правління НАК, яке було затверджене на засіданні в середу та оприлюднено на урядовому порталі, вказано, що до 14 березня наглядова рада "Нафтогазу" та та міністерство економічного розвитку і торгівлі мають надати свої пропозиції щодо персонального складу правління компанії.

Раніше наглядова рада "Нафтогазу" проголосувала за необхідність подовження повноважень Коболєва на три роки. У свою чергу, Гройсман заявив, що уряд не ухвалював жодних рішень щодо укладення нового контракту з менеджментом НАК "Нафтогаз України".

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