 Український уряд обмежить виплату бонусів у держкомпаніях | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.07.2018

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Новини

Український уряд обмежить виплату бонусів у держкомпаніях

Кабмін планує встановити жорсткі обмеження на обсяги винагород у державних компаніях України. МЕРТ готує конкретні показники "стелі" при виплаті бонусів.

Будівля Кабміну

Будівля Кабміну

Кабінет міністрів України на засіданні в середу, 18 липня, вирішив обмежити виплату бонусів і винагород у державних компаніях. Підготувати відповідне рішення і визначити "стелю" додаткових виплат прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив міністерству економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ). "Пропоную заборонити виплати бонусів і винагород у державних компаніях України. Я вважаю, що зарплати, премії мають бути гідними. Але що стосується жадібності, надмірності, я такого підтримати не можу", - зауважив під час засідання Кабміну Гройсман, слова якого наводить агенція "Інтерфакс-Україна".

DW.COM

Російський "Газпром" зарезервував у своєму платіжному балансі 4,7 мільярда доларів під штраф за транзитним контрактом з "Нафтогазом", який йому призначив Стокгольмський арбітраж. (02.04.2018)

Перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів зазначив, що МЕРТ підготує це рішення протягом трьох днів. При цьому, як зауважив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов, нинішня заява є політичною, і наразі немає розуміння, яким буде остаточне рішення. "Я не думаю, що це буде "нікому нічого", але зараз я не готовий говорити про те, який це матиме вигляд", - сказав він.

Нагадаємо, наприкінці травня наглядова рада НАК "Нафтогаз України" вирішила преміювати 41 співробітника компанії на загальну суму 46,3 мільйона доларів, що становить один відсоток від суми штрафу, який Стокгольмський арбітраж присудив виплатити російському "Газпрому" на користь "Нафтогазу".

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Будівля Кабміну

Український уряд обмежить виплату бонусів у держкомпаніях

Кабмін планує встановити жорсткі обмеження на обсяги винагород у державних компаніях України. 

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