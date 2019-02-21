Український транзит - ключ до запуску "Північного потоку-2"

Рішення Євросоюзу надалі застосовувати Газову директиву Третього енергопакету ЄС і на газопроводи з третіх країн створює нову ситуацію для проекту "Північний потік-2". Спорудження газопроводу з Росії до Німеччини дном Балтійського моря вже йде повним ходом, і зупиняти роботи учасники цього проекту не збираються. Однак ось зі зданням в експлуатацію майбутнього трубопроводу можуть виникнути - і, швидше за все, виникнуть - певні складності.

Про це, зокрема, йшлося 21 лютого на німецько-російській економічній конференції у Берліні, вшосте організованій Об'єднанням торгово-промислових палат Німеччини (DIHK) і Російсько-німецькою зовнішньоторговельною палатою (AHK).

Наслідки рішення щодо Третьому енергопакету ЄС

"Кожен день, кожну хвилину триває реалізація цього проекту", - говорив на конференції президент AHK, шеф концерну OMV - одного з п'ятьох західних інвесторів газопроводу "Північний потік-2" - Райнер Зеле (Rainer Seele). Він переконаний, що нова редакція Газової директиви ЄС ніяк не вплине ні на графік робіт, ні на кошторис витрат.

Райнер Зеле і Максим Орєшкін на конференції в Берліні 21 лютого

Такої ж точки зору дотримується і російський міністр економічного розвитку Максим Орєшкін. "Я не бачу чогось серйозного, що могло б зашкодити реалізації цього проекту", - заявив він, відповідаючи на запитання кореспондента DW.

Відносно ж наступного етапу - введення газопроводу в експлуатацію - Райнер Зеле висловився в інтерв'ю DW менш однозначно, нагадавши про те, що "треба було багато років, перш ніж ми змогли користуватися потужностями газопроводу OPAL" (відвід від "Північного потоку-1". - Ред.).

Доки не буде вироблений, узгоджений і ухвалений остаточний текст згаданого документа ЄС, Зеле не береться оцінити його подальші наслідки для "Північного потоку-2". Багато чого, за його словами, залежатиме від того, які повноваження матимуть ті чи інші європейські і національні інститути і відомства, зокрема, німецький регулятор - Федеральна агенція мереж (Bundesnetzagentur). Однак у будь-якому випадку Зеле обіцяє провести юридичну перевірку підсумкового тексту. "Ключове питання - що все це означає для вже отриманих нами дозволів, припустимо, щоб нові правила мали зворотну силу, - заявив він, відповідаючи на питання DW. - Адже Німеччина дала дозвіл на цей проект, коли щодо нього Газова директива ще не діяла".

Берлін "за" газопровід, однак ...

Великі надії цей учасник проекту "Північний потік-2" покладає і на офіційний Берлін. "Ми сподіваємося, що за Німеччиною залишиться провідна роль, ми робимо ставку на Німеччину, а не на Брюссель, і дуже сподіваємося, що Німеччина і надалі відстоюватиме цей проект ", - сказав Зеле, звертаючись до німецького міністра економіки та енергетики.

Сам Петер Альтмайер (Peter Altmaier) у виступі на конференції в Берліні підтвердив позитивне ставлення уряду Німеччини до проекту "Північний потік-2". "На тлі скорочення імпорту газу з Голландії і Великобританії, а також потреби в газі у Німеччині та Західній Європі, яка зростає, - наголосив міністр, - новий газопровід сприятиме стабілізації постачання газу до Європи на високому рівні".

Петер Альтмайер

Водночас Альтмайер вказав на необхідність врахування геостратегічних обставин. Саме він торік домігся початку прямих переговорів між Москвою, Києвом і Єврокомісією про вироблення нової російсько-української угоди про транзит газу. "Наша мета полягає в тому, щоб зберегти український транзит і після здання в експлуатацію "Північного потоку-2 ", - заявив Альтмайер. - Це необхідно в інтересах підтримки безпеки і стабільності в цьому регіоні Європи".

Ключ до "Північного потоку-2" - український транзит

Якщо перекласти слова міністра з дипломатичної мови загальнодоступною, йдеться по суті про те, щоб створити, точніше, зберегти ситуацію, у якій Росія залишалася б обмеженою у своїх можливостях чинити тиск на Київ і навмисно загострювати ситуацію в Україні. У цьому зацікавлена і Єврокомісія. І хоча в Брюсселі відкрито про це не говорять, саме український транзит є ключем до запуску "Північного потоку-2" після завершення його будівництва.

Один з інсайдерів цього проекту сказав кореспондентові DW, що здання газопроводу в експлуатацію затримається, за його оцінкою, десь на два роки. "Нічого страшного, - сказав він, - адже проект розрахований як мінімум на 30 років".

Затримку саме в два роки співрозмовник DW прогнозує тому, що після закінчення цього терміну видобуток газу в Європі скоротиться до такої міри і потреби в ньому так зростуть, що, вважає інсайдер, Єврокомісії буде не до України і геостратегії. Однак якщо "Газпром" і "Нафтогаз" зможуть домовитися, то дозвіл на експлуатацію "Північного потоку-2", на його думку, дадуть одразу.