 Український ″Руслан″: контракти з НАТО без запчастин з Росії? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 26.02.2020

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Політика й суспільство

Український "Руслан": контракти з НАТО без запчастин з Росії? (відео)

Український транспортний літак "Руслан" на 80% залежав від запчастин та комплектуючих з Росії. Як модернізують "Руслан" і співпрацюють за контрактами з НАТО?

BdT Antonov Transport Flugzeug gelandet (picture-alliance/dpa/D. Young)

Відмова від запчастин з Росії: як літає український "Руслан"?

Легендарна українська авіатрійка найвідоміших у світі літаків - "Руслан", "Мрія" і "Антей" - активно експлуатуються, зокрема за контрактами НАТО. Державне підприємство "Антонов" - партнер програми SALIS, яка була створена для того, щоб 10 союзників по НАТО, серед яких Німеччина, Франція та Польща, могли швидко розмістити свої сили та обладнання там, де вони потрібні. Ще буквально 10 років тому український транспортний літак "Руслан" приблизно на 80% залежав від запчастин та комплектуючих з Росії. Відмовлятися від них держпідприємство "Антонов" почало ще до того, як це було оголошено на рівні держави після анексії Росією Криму та початку війни на Донбасі. Чи вдається модернізувати "Руслан" і як співпрацюють за контрактами з НАТО?

 

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