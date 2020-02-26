Український "Руслан": контракти з НАТО без запчастин з Росії? (відео)

Легендарна українська авіатрійка найвідоміших у світі літаків - "Руслан", "Мрія" і "Антей" - активно експлуатуються, зокрема за контрактами НАТО. Державне підприємство "Антонов" - партнер програми SALIS, яка була створена для того, щоб 10 союзників по НАТО, серед яких Німеччина, Франція та Польща, могли швидко розмістити свої сили та обладнання там, де вони потрібні. Ще буквально 10 років тому український транспортний літак "Руслан" приблизно на 80% залежав від запчастин та комплектуючих з Росії. Відмовлятися від них держпідприємство "Антонов" почало ще до того, як це було оголошено на рівні держави після анексії Росією Криму та початку війни на Донбасі. Чи вдається модернізувати "Руслан" і як співпрацюють за контрактами з НАТО?