Український посол помер у Таїланді

Надзвичайний і повноважний посол України в Королівстві Таїланд Андрій Бешта помер у неділю, 30 травня, повідомляє пресслужба міністерства закордонних справ України (МЗС).

"Міністерство закордонних справ України з глибоким сумом сповіщає, що 30 травня на 45-му році життя відійшов у вічність надзвичайний і повноважний посол України в Королівстві Таїланд Андрій Петрович Бешта", - йдеться у повідомленні.

У свою чергу, президент Володимир Зеленський висловив щирі співчуття його родині та близьким на своїй сторінці у соцмережі Twitter.

У зовнішньополітичному відомстві України зазначили, що Андрій Бешта розпочав роботу в МЗС України в 1998 році після закінчення факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка.

Він працював у сфері багатосторонніх відносин в центральному апараті МЗС, направлявся в закордонні відрядження до постійного представництва України при ООН в Нью-Йорку та посольства України в Таїланді, був членом української делегації для участі в роботі 67-70-ї сесій Генеральної Асамблеї ООН.

З листопада 2015 року обіймав посаду надзвичайного і повноважного посла України в Королівстві Таїланд. З 2017 року був також послом України в Лаосі та М'янмі за сумісництвом.

Причини смерті наразі невідомі. Як повідомляє агентство Associated Press з посиланням на місцевого губернатора, тіло посла передали до поліцейського госпіталю для проведення розтину.