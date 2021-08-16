 Український літак евакуював з Афганістану 83 людини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.08.2021

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Новини

Український літак евакуював з Афганістану 83 людини

Літаком Повітряних сил ЗСУ з Кабула до Борисполя було доставлено 83 пасажири, з яких 31 - громадянин України, повідомили в Офісі президента.

Біля аеропорту в Кабулі

Біля аеропорту в Кабулі

Український військово-транспортний літак Іл-76МД Повітряних сил ЗСУ, який напередодні вилетів з аеропорту Кабула, прибув зранку неділі, 22 серпня, до Борисполя. Як повідомила прессужба Офісу президента України, з 83 пасажирів, які були на борту, 31 є громадянином України.

Серед евакуйованих іноземні журналісти й громадські діячі, які просили про допомогу, зазначається в повідомленні. Борт на аеродромі зустріли керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

В Афганістані залишається понад 100 українців

Тим часом керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив журналістам, що в Афганістані залишається ще понад 100 українців, евакуація яких буде здійснена вже невдовзі. За його словами операція з евакуації українців з Афганістану триватиме. "У нас в Афганістані залишається понад 100 українців і найближчими днями буде продовжена операція з евакуації", - запевнив Єрмак, якого цитує телеканал "Україна24".

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    Захопивши один за одним усі великі міста в Афганістані, бойовики "Талібану" 15 серпня взяли Кабул. Перед цим вони заявили, що не штурмуватимуть місто й візьмуть його "мирним шляхом". Глава МВС Афганістану оголосив, що столиця буде передана талібам мирно. Бойовики угруповання зайняли президентський палац у Кабулі для підготовки до зміни влади.

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    Після захоплення Кабула бойовиками "Талібану" в столиці запанував хаос: сотні людей у паніці кинулися в аеропорт, сподіваючись вилетіти з країни. На відеозаписах і фотографіях, викладених у соцмережах в понеділок, 16 серпня, і напередодні, видно, як люди деруться по гвинтових сходах, намагаючись залізти на літаки.

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    Багато країн тепер намагаються якомога швидше евакуювати співробітників своїх дипломатичних представництв і найнятих на місці працівників дипмісій разом з родинами. До Кабула вилетіли транспортні літаки Бундесверу, щоб "доставити з Афганістану в безпечне місце тих, хто потребують захисту". На фото - літаки перед відльотом до Афганістану з аеродрому Вунсторф поблизу Ганновера 15 серпня.

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  • Навчання в школі для дівчат

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    Автор: Марина Барановська


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