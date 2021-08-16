Український літак евакуював з Афганістану 83 людини

Український військово-транспортний літак Іл-76МД Повітряних сил ЗСУ, який напередодні вилетів з аеропорту Кабула, прибув зранку неділі, 22 серпня, до Борисполя. Як повідомила прессужба Офісу президента України, з 83 пасажирів, які були на борту, 31 є громадянином України.

Серед евакуйованих іноземні журналісти й громадські діячі, які просили про допомогу, зазначається в повідомленні. Борт на аеродромі зустріли керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

В Афганістані залишається понад 100 українців

Тим часом керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив журналістам, що в Афганістані залишається ще понад 100 українців, евакуація яких буде здійснена вже невдовзі. За його словами операція з евакуації українців з Афганістану триватиме. "У нас в Афганістані залишається понад 100 українців і найближчими днями буде продовжена операція з евакуації", - запевнив Єрмак, якого цитує телеканал "Україна24".