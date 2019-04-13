 Український дипломат: ЄС не знімав санкції з оточення Януковича | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.04.2019

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Новини

Український дипломат: ЄС не знімав санкції з оточення Януковича

В останні дні Євросоюз не знімав санкцій з колишніх українських посадовців, заявив представник України при ЄС Микола Точицький. Раніше ЗМІ повідомили про обмежуючі заходи, зняті в минулі роки, наголосив він.

Будівля Європейської Комісії в Брюсселі

Будівля Європейської Комісії в Брюсселі

Інформація про зняття санкцій Євросоюзу з дев'яти українців з оточення Віктора Януковича, розповсюджена ЗМІ, не відповідає дійсності, заявив представник України при ЄС Микола Точицький. "Чергова спроба пошуку гарячої новини там, де її немає", - написав він у Twitter у суботу, 13 квітня.

За даними Точицького, "ніяких рішень цими днями про зняття санкцій з колишніх українських посадовців ЄС не приймав і не готується приймати". Він зазначив, що у матеріалі німецького видання Die Welt йдеться про санкції, зняті протягом попередніх років.

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Персональні санкції ЄС за агресію у Керченській протоці не змусять Кремль звільнити заарештованих українських моряків, вважають експерти. Утім, і більш жорстких обмежувальних заходів щодо РФ від ЄС чекати не варто. (15.03.2019)

За даними німецького видання Die Welt, санкції, зокрема, щодо дев'яти українців із найближчого оточення Віктора Януковича скасували через відсутність доказів. (13.04.2019)

За словами дипломата, в результаті співпраці між українською державою та лідерами ЄС навпаки були істотно розширені економічні, "кримські" і персональні санкції, які були запроваджені за псевдовибори на окупованих територіях, будівництво Керченського моста, нелегальне транспортування турбін Siemens та захоплення українських моряків.

Раніше видання Die Welt з посиланням на внутрішні документи Європейської зовнішньополітичної служби (EAD) повідомило, що Євросоюз зняв запроваджені у 2014 році санкції з низки соратників Януковича, яким закидали завдання шкоди державі. Санкції, за даними видання, були зняті через "недостатність доказів" неправомірних дій з боку цих осіб.

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