Український дипломат: ЄС не знімав санкції з оточення Януковича

Інформація про зняття санкцій Євросоюзу з дев'яти українців з оточення Віктора Януковича, розповсюджена ЗМІ, не відповідає дійсності, заявив представник України при ЄС Микола Точицький. "Чергова спроба пошуку гарячої новини там, де її немає", - написав він у Twitter у суботу, 13 квітня.

За даними Точицького, "ніяких рішень цими днями про зняття санкцій з колишніх українських посадовців ЄС не приймав і не готується приймати". Він зазначив, що у матеріалі німецького видання Die Welt йдеться про санкції, зняті протягом попередніх років.

За словами дипломата, в результаті співпраці між українською державою та лідерами ЄС навпаки були істотно розширені економічні, "кримські" і персональні санкції, які були запроваджені за псевдовибори на окупованих територіях, будівництво Керченського моста, нелегальне транспортування турбін Siemens та захоплення українських моряків.

Раніше видання Die Welt з посиланням на внутрішні документи Європейської зовнішньополітичної служби (EAD) повідомило, що Євросоюз зняв запроваджені у 2014 році санкції з низки соратників Януковича, яким закидали завдання шкоди державі. Санкції, за даними видання, були зняті через "недостатність доказів" неправомірних дій з боку цих осіб.