 Український військовослужбовець загинув на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.06.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Український військовослужбовець загинув на Донбасі

Від підриву на вибуховому пристрої загинув військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади, повідомили в штабі ООС.

Військовий ЗСУ на Донбасі

Один із військовослужбовців 24-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України (ЗСУ) загинув на Донбасі. У суботу, 22 червня, під час перевірки місцевості поблизу спостережного посту в районі населеного пункту Оленівка він підірвався на вибуховому пристрої та загинув від отриманих поранень, повідомив пресцентр Операції об'єднаних сил (ООС) на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

У повідомленні наголошується, що через високу інтенсивність обстрілів з боку військових формувань сепаратистів тіло загиблого поки що не вдалося евакуювати. Крім того, з українського боку ще вісім осіб отримали під час сутичок поранення, повідомив пресцентр ООС.

Загалом упродовж 22 червня українські військові зафіксували на лінії зіткнення на Донбасі 31 випадок порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань сепаратистів. Зазначається, що в вісьмох випадках бойовики застосовували заборонені мінськими угодами міномети калібром 120 та 82 міліметрів.

По позиціях ЗСУ також вівся вогонь з великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, йдеться в повідомленні.

У "ДНР" теж говорять про обстріли з боку ЗСУ

Тим часом влада самопроголошеного утворення "ДНР" повідомила про обстріли підконтрольних їй районів з боку ЗСУ. Внаслідок обстрілів у Горлівці поранення отримала 13-річна дитина, повідомили в адміністрації міста, передає агенція новин "Інтерфакс".

  • Перемога і мир

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Перемога і мир

    Багато будинків на Донбасі зруйновані. Військове протистояння між українськими солдатами та проросійськими сепаратистами триває у регіоні майже п'ять років. За даними ООН, у війні загинули вже близько 13 людей, третина з них - цивільні. Але миру для солдата Олега (на фото) замало - "лише перемога".

  • Гроші на колесах

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Гроші на колесах

    Аби забезпечити людей на лінії фронту хлібом, вугіллям та деревиною, використовують армію. Час від часу там з'являється й броньований бусик - це банкомат на колесах. На непідконтрольній українській владі території українська банківська система не працює.

  • Коротка передишка

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Короткий перепочинок

    2014-го року селище Зайцеве потрапило під контроль проросійських сепаратистів. Через рік Україна повернула його собі. Але мир тут і досі дуже крихкий. Солдати й надалі змушені забезпечувати місцевих цивільних продуктами харчування. Але час від часу можна дозволити собі й паузу - і, наприклад, погладити мале козеня.

  • На фронті

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    На фронті

    Фронт розташований за 600 кілометрів від Києва. Не лише для мешканців Зайцевого, але й для всіх українців конфлікт з Росією - найбільша проблема держави. Окопи на фронті нагадують про війну щодня.

  • Без надії

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Без надії

    73-річна Раїса Тараненко щодня дивиться на сліди від куль у дверях свого будинку. Вона живе за 600 метрів від окопів сепаратистів. Складені під стіною дрова вона використовує як захисний бар'єр від снарядів. Тараненко бажає, аби війна нарешті завершилась. "Але не зрозуміло, як усе розвиватиметься. Надії нема ні на що", - каже вона.

  • Мир на умовах ворога

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Мир на умовах ворога

    Схоже дивиться на ситуацію також Ілля. Він - член полку "Азов". У боях на фронті він уже втратив одне око та руку. Надії на тривалий мир він не має. "Ті, хто розраховують на мир, отримають його. Але на ворожих умовах. Та такий мир нам не потрібен" - каже Ілля.

  • Потрібні мирні переговори

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Потрібні мирні переговори

    У Зайцевому всюди видно наслідки війни. Україна та Захід закидають Росії забезпечення сепаратистів на Донбасі зброєю. Є й чимало ознак участі російських військ у боях. Але Москва стверджує, що підтримує сепаратистів лише політично. Чи дадуть якісь плоди мирні переговори між Росією та Україною? Жителі Зайцевого сподіваються на мир.

  • Нарешті мир?

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Нарешті мир?

    Адже конфлікт розділяє цілі родини. Миколі Юшкову (праворуч) 70 років. Він живе в сусідньому Майорську разом із сином і дочкою. Вони мешкають на підконтрольній Києву території. Друга дочка Миколи живе трохи далі, на території, яку контролюють проросійські сепаратисти. "Усі кажуть: ми маємо сісти й домовлятися. Мир. Нам потрібен мир", - говорить Микола Юшков.

    Автор: Дженніфер Ваґнер


DW.COM

За п'ять років конфлікту на Донбасі від мін і ВЗВ загинуло 977 цивільних - мінТОТ

Від мін і ВЗВ за більш ніж п'ять років збройного протистояння на Донбасі загинуло 977 мирних жителів, ще понад 1,5 тисячі цивільних дістали різноманітні поранення, повідомляють у мінТОТ. (16.06.2019)  

Саміт ЄС застереже Росію від роздавання паспортів на Донбасі

Лідери ЄС на саміті в Брюсселі планують застерегти Росію, що не визнаватимуть її паспортів, виданих на Донбасі в порушення мінських угод. Також вони розглянуть подовження економічних санкцій. (19.06.2019)  

Зведення ООС: Один українській військовий загинув на Донбасі

З початку доби 19 червня на Донбасі внаслідок обстрілу бойовиків загинув один український військовий. Ще один зазнав поранень. (19.06.2019)  

Волкер: РФ - головна перешкода для втілення мінських домовленностей

Росія продовжує "підтримувати свої маріонеткові режими", вважає Курт Волкер. Україна ж робить для втілення мінських домовленостей все, що в її силах, заявив спецпредставник Державного департаменту США. (19.06.2019)  

Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

Зайцеве - село на лінії фронту на Донбасі. Тут залишилося мало людей. Ті, що залишилися, прагнуть миру. Але до нього, судячи з усього, ще дуже далеко. Фоторепортаж DW. (09.04.2019)  

Також за темою

Ukraine Armee in der Ostukraine

Зведення ООС: Один українській військовий загинув на Донбасі 19.06.2019

З початку доби 19 червня на Донбасі внаслідок обстрілу бойовиків загинув один український військовий. Ще один зазнав поранень.

Ukraine Schild Vorsicht Minen

За п'ять років конфлікту на Донбасі від мін і ВЗВ загинуло 977 цивільних - мінТОТ 16.06.2019

Від мін і ВЗВ за більш ніж п'ять років збройного протистояння на Донбасі загинуло 977 мирних жителів, ще понад 1,5 тисячі цивільних дістали різноманітні поранення, повідомляють у мінТОТ.

Ukraine Konflikt Stadtgrenze von Marinka

Обстріл Мар'їнки: серед постраждалих 9-річна дитина 14.06.2019

Унаслідок обстрілу бойовиками населеного пункту Мар'їнка від вибуху постраждала сім'я з чотирьох осіб, серед яких 9-річна дитина та 86-річний чоловік, заявили в Нацполіції.

Реклама

Докладно

Заворушення у Тбілісі

Заворушення у Тбілісі - урок для Москви

Ставлення влади РФ до сусідів призводить до втрати Москвою впливу на пострадянському просторі, вважає Костянтин Еггерт.  

Daimler

У ФРН від Daimler вимагають відкликати 60 тисяч автомобілів

Причина - розміщення в автомобілях незаконного обладнання для маніпулювання показниками викидів.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  