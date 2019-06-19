Український військовослужбовець загинув на Донбасі

Один із військовослужбовців 24-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України (ЗСУ) загинув на Донбасі. У суботу, 22 червня, під час перевірки місцевості поблизу спостережного посту в районі населеного пункту Оленівка він підірвався на вибуховому пристрої та загинув від отриманих поранень, повідомив пресцентр Операції об'єднаних сил (ООС) на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

У повідомленні наголошується, що через високу інтенсивність обстрілів з боку військових формувань сепаратистів тіло загиблого поки що не вдалося евакуювати. Крім того, з українського боку ще вісім осіб отримали під час сутичок поранення, повідомив пресцентр ООС.

Загалом упродовж 22 червня українські військові зафіксували на лінії зіткнення на Донбасі 31 випадок порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань сепаратистів. Зазначається, що в вісьмох випадках бойовики застосовували заборонені мінськими угодами міномети калібром 120 та 82 міліметрів.

По позиціях ЗСУ також вівся вогонь з великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, йдеться в повідомленні.

У "ДНР" теж говорять про обстріли з боку ЗСУ

Тим часом влада самопроголошеного утворення "ДНР" повідомила про обстріли підконтрольних їй районів з боку ЗСУ. Внаслідок обстрілів у Горлівці поранення отримала 13-річна дитина, повідомили в адміністрації міста, передає агенція новин "Інтерфакс".