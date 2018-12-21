Український військовий зник в зоні проведення ООС

У зоні проведення Операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі зник один український військовослужбовець. Зникнення солдата підтвердили в середу, 2 січня, в 128-ій окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді на сторінці бригади в соціальній мережі Facebook.

У повідомленні зазначається, що відсутність військового було виявлено в ніч з 28 на 29 грудня 2018 року. З моменту зникнення проводилися розшукові заходи, які станом на другу половину дня 2-го січня не дали результатів.

Водночас у повідомленні спростовується інформація про проведення бригадою наступальної операції проти збройних формувань проросійських сепаратистів. Раніше про такий наступ повідомляли інформаційні ресурси сепаратистів.

Перед цим ЗМІ сепаратистів повідомляли про захоплення одного українського військовослужбовця в полон. На поширеному в мережі відео вони також демонстрували номер автомата АКС-74У, нібито відібраного у цього військовослужбовця. У 128-й бригаді підтвердили, що номер показаного в мережі автомата справді закріплений за цим бійцем.

Нагадаємо, в зоні конфлікту на Донбасі з опівночі 29 грудня офіційно розпочалося чергове перемир'я. Відповідна пропозиція була висунута українською стороною у Тристоронній контактній групі. Про готовність до дотримання перемир'я заявили також у самопроголошених утвореннях "ДНР" і "ЛНР".