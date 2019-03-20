 Український військовий загинув на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.03.2019

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Новини

Український військовий загинув на Донбасі

У зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі 21 березня загинув український військовий, ще один військовослужбовець дістав поранень.

Український військовий загинув на Донбасі

Один військовослужбовець об'єднаних сил загинув, ще один поранений унаслідок обстрілів на Донбасі у четвер, 21 березня. "Внаслідок обстрілів один український військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення. Підрозділи, що обороняються, відповіли на обстріли противника вогнем чергових вогневих засобів. Втрати противника уточнюються", - йдеться в зведенні, оприлюдненому на сторінці Операції об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

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Силове повернення анексованого Криму може зашкодити тисячам людей, наголосив спецпредставник Держдепу США щодо України Курт Волкер. Він також виключив можливість переговорів із проросійськими бойовиками на Донбасі. (18.03.2019)

Результати чергового перемир'я на Сході України є незадовільними, заявив спецпредставник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартін Зайдік. В ТКГ також обговорили амністію та "формулу Штайнмаєра" для Донбасу. (13.03.2019)

За даними ООС, від початку доби 21 березня бойовики п'ять разів відкривали вогонь по позиціях українських військ, зокрема двічі - із застосуванням озброєння, забороненого мінськими домовленостями.

Нагадаємо, що Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала в 2018 році 279 жертв конфлікту серед цивільного населення на Донбасі. Згідно з даними представленої 12 березня доповіді місії, у 2018 році у регіоні загинуло 55 цивільних осіб, ще 224 особи зазнали поранень. "Це вдвічі менше, ніж кількість жертв серед цивільного населення у 2017 році та найменший річний показник за весь період конфлікту", - йдеться в доповіді.

На Донбасі з 8 березня оголосили "весняне перемир'я".

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