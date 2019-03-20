Український військовий загинув на Донбасі

Один військовослужбовець об'єднаних сил загинув, ще один поранений унаслідок обстрілів на Донбасі у четвер, 21 березня. "Внаслідок обстрілів один український військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення. Підрозділи, що обороняються, відповіли на обстріли противника вогнем чергових вогневих засобів. Втрати противника уточнюються", - йдеться в зведенні, оприлюдненому на сторінці Операції об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

За даними ООС, від початку доби 21 березня бойовики п'ять разів відкривали вогонь по позиціях українських військ, зокрема двічі - із застосуванням озброєння, забороненого мінськими домовленостями.

Нагадаємо, що Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала в 2018 році 279 жертв конфлікту серед цивільного населення на Донбасі. Згідно з даними представленої 12 березня доповіді місії, у 2018 році у регіоні загинуло 55 цивільних осіб, ще 224 особи зазнали поранень. "Це вдвічі менше, ніж кількість жертв серед цивільного населення у 2017 році та найменший річний показник за весь період конфлікту", - йдеться в доповіді.

На Донбасі з 8 березня оголосили "весняне перемир'я".