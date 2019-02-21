Український військовий загинув на Донбасі 24 лютого - штаб ООС

Внаслідок обстрілів на Донбасі у неділю, 24 лютого, загинув один український військовослужбовець і ще один отримав поранення, повідомив штаб операції об'єднаних сил (ООС) на сторінці у соцмережі Facebook.

Повідомляється, що у порівнянні з минулою добою ситуація в районі бойових дій загострилася. Проросійські бойовики близько десяти разів обстріляли позиції українських військових. Обстріли велись з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та протитанкового ракетного комплексу. Також засобами радіоелектронної боротьби підрозділів об'єднаних сил була придушена спроба противника застосувати безпілотний літальний апарат.

Повідомляється, що українські військові відповідали на обстріли. За даними розвідки, 23 лютого було вбито двох проросійських бойовиків та ще двох було поранено. Своєю чергою в самопроголошеній "ДНР" раніше заявили, що були вбиті троє боєвиків. У суботу внаслідок обстрілів на Донбасі також загинув один український військовий.

Нагадаємо, що наприкінці січня представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Зайдік представив новий мирний план для України, у якому запропонував, зокрема, щоб на Донбасі ООН та ОБСЄ діяли разом під спільним керівництвом спеціального представника. Це стосується як військового та поліцейського компонентів з боку ООН, так і моніторингової місії ОБСЄ, яка вже діє на місцях.

Щодо відбудови в регіоні, то її має, за задумом Зайдіка, координувати не ООН та ОБСЄ, а Європейський Союз. Пропонується, щоб ЄС створив агенцію з відбудови, адже він уже має відповідний досвід відбудови на Балканах.