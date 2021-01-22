 Український військовий загинув на Донбасі - ООС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.01.2021

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Український військовий загинув на Донбасі - ООС

21 січня на Донбасі внаслідок обстрілу з боку бойовиків загинув один український військовий, повідомили в пресцентрі ООС.

Український військовий загинув на Донбасі внаслідок обстрілів бойовиків

Український військовий загинув на Донбасі внаслідок обстрілів бойовиків

Протягом минулої доби, 21 січня, на Донбасі в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню, повідомив пресцентр Операції об'єданих сил у соцмережі Facebook вранці у п'ятницю, 22 січня. Внаслідок обстрілів бойовиків загинув один український військовослужбовець. , йдеться у повідомленні. 

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За цими даними, проросійські бойовики обстрілювали позиції українських військових поблизу населених пунктів Красногорівка, Мар’їнка, Пищевика, Широкине і Гнутове з гранатометів і мінометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької, зокрема зі снайперської, зброї. Також було зафіксовано прольоти безпілотників, які перетинали лінію розмежування. На обстріли українські військові відкривали вогонь у відповідь, зазначається у повідомленні.

Про факти порушення режиму припинення вогню повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону у СЦКК.

Тим часом проросійські сепаратисти з самопроголошеної "ДНР" на своїх ресурсах заявили про обстріли з боку українських військових минулої доби.

За даними ООС, від початку поточної доби, 22 січня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Як повідомлялося, з 27 липня миулого року на лінії розмежування на Донбасі набув чинності повний і всеосяжний режим припинення вогню. 

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