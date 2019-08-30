 Український військовий загинув від обстрілів на Донбасі 5 вересня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.09.2019

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Новини

Український військовий загинув від обстрілів на Донбасі 5 вересня

Внаслідок обстрілів бойовиків загинув один військовий ЗСУ, ще один отримав поранення. Загалом за останню добу бойовики 21 раз порушили режим припинення вогню.

ООС: Один військовий загинув і ще один поранений внаслідок обстрілів бойовиків

ООС: Один військовий загинув і ще один поранений внаслідок обстрілів бойовиків

Один військовослужбовець Збройних сил України загинув на Донбасі внаслідок обстрілів з боку проросійських бойовиків у четвер, 5 вересня. Як повідомили у пресцентрі Операції об'єднаних сил (ООС) зранку у п'ятницю, 6 вересня, ще один військовий внаслідок обстрілів отримав поранення.

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Під час засідання ТКГ у Мінську сторони домовилися про досягнення перемир'я на Донбасі з 21 липня та зобов'язалися забезпечити безперешкодний доступ місії ОБСЄ по всій Україні. (17.07.2019)

За останні два тижні на Сході України не було зареєстровано жодної жертви серед цивільного населення, повідомив спецпредставник ОБСЄ Мартін Зайдік. Тим часом Київ на засіданні ТКГ закликав росіян повернутися до СЦКК. (04.09.2019)

"Обставини події з'ясовуються робочою групою військової служби правопорядку ЗС України", - йдеться у повідомленні пресцентру ООС на його офіційній сторінці у соцмережі Facebook.

Загалом протягом четверга бойовики на Донбасі 21 раз порушили режим припинення вогню. "Противник обстрілював позиції підрозділів об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння. Крім того, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї", - йдеться, зокрема, у повідомленні.

Нагадаємо, учасники тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовилися про чергове припинення вогню в зоні конфлікту з 21 липня. Утім, фактично перемир'я так і не настало і порушення з боку збройних формувань проросійських сепарастистів продовжилися. Напередодні, 4 вересня, внаслідок обстрілів також загинув один український військовий. 

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