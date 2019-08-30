Український військовий загинув від обстрілів на Донбасі 5 вересня

Один військовослужбовець Збройних сил України загинув на Донбасі внаслідок обстрілів з боку проросійських бойовиків у четвер, 5 вересня. Як повідомили у пресцентрі Операції об'єднаних сил (ООС) зранку у п'ятницю, 6 вересня, ще один військовий внаслідок обстрілів отримав поранення.

"Обставини події з'ясовуються робочою групою військової служби правопорядку ЗС України", - йдеться у повідомленні пресцентру ООС на його офіційній сторінці у соцмережі Facebook.

Загалом протягом четверга бойовики на Донбасі 21 раз порушили режим припинення вогню. "Противник обстрілював позиції підрозділів об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння. Крім того, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї", - йдеться, зокрема, у повідомленні.

Нагадаємо, учасники тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовилися про чергове припинення вогню в зоні конфлікту з 21 липня. Утім, фактично перемир'я так і не настало і порушення з боку збройних формувань проросійських сепарастистів продовжилися. Напередодні, 4 вересня, внаслідок обстрілів також загинув один український військовий.

Дивитись відео 04:55 Поділитись 5 років Іловайську: що не зробила стара влада, те зробить нова? (30.08.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3Olcz 5 років Іловайську: що не зробила стара влада, те зробить нова? (30.08.2019)