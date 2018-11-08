 Український боксер Олександр Усик захистив титул абсолютного чемпіона світу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.11.2018

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Новини

Український боксер Олександр Усик захистив титул абсолютного чемпіона світу

Український боксер Олександр Усик переміг нокаутом британця Тоні Белью в поєдинку за пояси WBC, WBO, WBA, IBF і журналу The Ring.

Українець Олександр Усик (п) переміг британця Тоні Белью

Українець Олександр Усик (п) переміг британця Тоні Белью

Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик переміг екс-чемпіона світу за версією WBC британця Тоні Белью в поєдинку за пояси WBC, WBO, WBA, IBF, які вже належали українцю, і пояс журналу The Ring. У ніч з суботи на неділю, 11 листопада, у поєдинку, який проходив у Манчестері на стадіоні "Манчестер Арена", Усик переміг Белью нокаутом у восьмому раунді.

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Бій на ринзі спорткомплексу "Олімпійський" в Москві завершився перемогою українського боксера Олександра Усика над росіянином Муратом Гасссієвим. Судді одноголосно визнали перемогу Усика за очками. (22.07.2018)

Український боксер Олександр Усик виходить у півфінал Всесвітньої боксерської суперсерії WBSS після того, як переміг німця Марко Гука. (10.09.2017)

У перших трьох раундах Белью наніс кілька серьозних ударів, але Усик сильно провів четвертий і п'ятний раунди, ледь не відправивши в якийсь момент британця у нокдаун. У восьмому раунді Белью після серії пропущених ударів впав, а рефері після відліку зафіксував перемогу Усика нокаутом.

Тепер в активі 31-річного українця 16 поєдинків, усі з них він виграв, причому 12 нокаутом. 35-річний Белью провів до цього 33 бої, здобув 30 перемог (30 нокаутом), двічі програв, а один поєдинок завершився нічиєю.

В липні 2018 року в фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії чемпіон світу за версіями WBO і WBC Олександр Усик здобув перемогу над Муратом Гассієвим, завоювавши пояси IBF і WBA. Таким чином, Усик став першим боксером важкого дивізіону, який володіє водночас чотирма титулами престижних версій, поясом The Ring і Кубком Мохаммеда Алі.

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