Український боксер Олександр Усик захистив титул абсолютного чемпіона світу

Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик переміг екс-чемпіона світу за версією WBC британця Тоні Белью в поєдинку за пояси WBC, WBO, WBA, IBF, які вже належали українцю, і пояс журналу The Ring. У ніч з суботи на неділю, 11 листопада, у поєдинку, який проходив у Манчестері на стадіоні "Манчестер Арена", Усик переміг Белью нокаутом у восьмому раунді.

У перших трьох раундах Белью наніс кілька серьозних ударів, але Усик сильно провів четвертий і п'ятний раунди, ледь не відправивши в якийсь момент британця у нокдаун. У восьмому раунді Белью після серії пропущених ударів впав, а рефері після відліку зафіксував перемогу Усика нокаутом.

Тепер в активі 31-річного українця 16 поєдинків, усі з них він виграв, причому 12 нокаутом. 35-річний Белью провів до цього 33 бої, здобув 30 перемог (30 нокаутом), двічі програв, а один поєдинок завершився нічиєю.

В липні 2018 року в фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії чемпіон світу за версіями WBO і WBC Олександр Усик здобув перемогу над Муратом Гассієвим, завоювавши пояси IBF і WBA. Таким чином, Усик став першим боксером важкого дивізіону, який володіє водночас чотирма титулами престижних версій, поясом The Ring і Кубком Мохаммеда Алі.