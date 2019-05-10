Український блогер Руслан Коцаба відмовився від Аахенської премії миру

Український журналіст і блогер Руслан Коцаба відмовився від Аахенської премії миру. Про це повідомила ввечері у середу, 22 травня, громадська організація, яка присуджує цю нагороду. Наголошується, що Коцаба відмежувався від власних антисемітських висловлювань 2011 року та вибачився за них. "З нашої точки зору, у людей є право розвиватися і змінювати свої основні погляди", - заявила представниця організації Леа Гойзер (Lea Heuser).

Слова блогера на єврейському кладовищі розкритикували ЗМІ

52-річний журналіст був оголошений лауреатом Аахенської премії миру 8 травня. Його кандидатуру висунув депутат німецького Бундестагу від Лівої партії Андрей Гунко (Andrej Hunko). Крім блогера нагороджені були й дві німецькі ініціативи щодо боротьби з ядерною зброєю - Initiativkreis gegen Atomwaffen в громаді Бюхель (земля Тюрінгія) - і координатори кампанії "Büchel ist überall! Atomwaffenfrei.jetzt".

Присудження премії Коцабі викликало хвилю критики в соціальних мережах та ЗМІ. Приводом для неї став відеозапис українською мовою, зроблений 22 червня 2011 року на єврейському кладовищі Івано-Франківська. На ньому прозвучали антисемітські висловлювання блогера, фрагмент з якими був вирізаний з оригіналу відео на платформі YouTube, але зберігся в інших джерелах. Пізніше правління об'єднання вирішило скасувати рішення про нагородження Коцаби.

Визнаний винним у державній зраді, виправданий апеляційним судом

Руслан Коцаба став широко відомий після закликів бойкотувати мобілізацію в Україні. У травні 2016 року блогера визнали винним у державній зраді і перешкоджанні діяльності збройних сил України. Його засудили до 3,5 року позбавлення волі.

Коцаба був виправданий апеляційним судом в липні 2016 року. Однак це рішення було оскаржене у вищій судовій інстанції, що розгляне справу у липні 2019 року.

Пацифістська премія

Аахенська премія миру, сума якої становить 2000 євро, була заснована в 1988 році представниками різних політичних партій, профспілок та громадських ініціатив. Її традиційно вручають 1 вересня - в День боротьби проти воєн.

Премію присуджують окремим особам і організаціям, котрі служать справі миру і взаєморозуміння між народами. У числі її лауреатів - російська організація "Солдатські матері Санкт-Петербурга".