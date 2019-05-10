 Український блогер Руслан Коцаба відмовився від Аахенської премії миру | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.05.2019

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Новини

Український блогер Руслан Коцаба відмовився від Аахенської премії миру

Журналіст відмежувався від власних антисемітських висловлювань, заявили представники організації, що присуджує премію. Кандидатуру Коцаби висунув депутат від німецької Лівої партії.

Руслан Коцаба

Руслан Коцаба

Український журналіст і блогер Руслан Коцаба відмовився від Аахенської премії миру. Про це повідомила ввечері у середу, 22 травня, громадська організація, яка присуджує цю нагороду. Наголошується, що Коцаба відмежувався від власних антисемітських висловлювань 2011 року та вибачився за них. "З нашої точки зору, у людей є право розвиватися і змінювати свої основні погляди", - заявила представниця організації Леа Гойзер (Lea Heuser).

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Через висловлювання антисемітського характеру правління Аахенської премії миру виступило проти присудження цієї нагороди українському журналістові Руслану Коцабі. Рішення правління мають затвердити збори об'єднання. (10.05.2019)

Опозиційний журналіст Руслан Коцаба, який був засуджений в Україні за перешкоджання Збройним силам та провів рік за ґратами, став лауреатом пацифістської премії у ФРН. Подробиці - у матеріалі DW. (08.05.2019)

Слова блогера на єврейському кладовищі розкритикували ЗМІ

52-річний журналіст був оголошений лауреатом Аахенської премії миру 8 травня. Його кандидатуру висунув депутат німецького Бундестагу від Лівої партії Андрей Гунко (Andrej Hunko). Крім блогера нагороджені були й дві німецькі ініціативи щодо боротьби з ядерною зброєю - Initiativkreis gegen Atomwaffen в громаді Бюхель (земля Тюрінгія) - і координатори кампанії "Büchel ist überall! Atomwaffenfrei.jetzt".

Присудження премії Коцабі викликало хвилю критики в соціальних мережах та ЗМІ. Приводом для неї став відеозапис українською мовою, зроблений 22 червня 2011 року на єврейському кладовищі Івано-Франківська. На ньому прозвучали антисемітські висловлювання блогера, фрагмент з якими був вирізаний з оригіналу відео на платформі YouTube, але зберігся в інших джерелах. Пізніше правління об'єднання вирішило скасувати рішення про нагородження Коцаби.

Визнаний винним у державній зраді, виправданий апеляційним судом

Руслан Коцаба став широко відомий після закликів бойкотувати мобілізацію в Україні. У травні 2016 року блогера визнали винним у державній зраді і перешкоджанні діяльності збройних сил України. Його засудили до 3,5 року позбавлення волі.

Коцаба був виправданий апеляційним судом в липні 2016 року. Однак це рішення було оскаржене у вищій судовій інстанції, що розгляне справу у липні 2019 року.

Пацифістська премія

Аахенська премія миру, сума якої становить 2000 євро, була заснована в 1988 році представниками різних політичних партій, профспілок та громадських ініціатив. Її традиційно вручають 1 вересня - в День боротьби проти воєн.

Премію присуджують окремим особам і організаціям, котрі служать справі миру і взаєморозуміння між народами. У числі її лауреатів - російська організація "Солдатські матері Санкт-Петербурга".

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