Український автопром: хронологія зникнення

За останні десять років українське автовиробництво зменшувалося величезними темпами. Так, згідно даних Асоціації автовиробників України "УкрАвтопром" у травні цього року із заводів України вийшло лише 442 автотранспортних засоби. Ця цифра вдесятеро менша за обсяги виробництва у травні десятирічної давнини. Втім, ця цифра продовжує зменшуватися. Адже вже п'ятий місяць поспіль статистику формують лише авто марки Skoda, вироблені методом великовузлової зборки на заводі "Єврокар" на Закарпатті. У травні таким чином було зібрано 374 машини - це на 39 відсотків менше, ніж у попередньому місяці. А у порівнянні із травнем минулого року зниження склало 43,5 відсотка, зазначають у "Укравтопромі".

За межею рентабельності

Попри той факт, що ця статистика не містить даних від Кременчуцького автомобільного заводу (КрАЗ), що припинив розкривати інформацію про власне виробництво авто з серпня 2016 року, опитані DW експерти одноголосно підтверджують - цифри адекватно відображають те непросте становище, в якому останнє десятиріччя знаходиться українська автомобільна промисловість.

Так, керівник компанії AUTO-Consulting Олег Омельницький зазначає, що такі виробники як Запорізький автомобільний завод (ЗАЗ), "Богдан Моторс" та КрАЗ повністю зупинили виробництво легкових авто, а обсяги виробництва на "Єврокарі" сильно впали. "Те виробництво, що залишилося зараз в Україні знаходиться далеко за межею рентабельності і зберігається лише за підтримки "материнських" компаній", - розповідає Омельницький. За його словами, становище у виробництві автобусів та вантажних машин є трохи менш скрутним через меншу залежність від конвеєрного методу, але йдеться, все одно, про падіння показників у рази.

За словами голови Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів Олега Назаренка, порівняння із ситуацією десятирічної давнини дає розуміння масштабів падіння українського автовиробництва. 2008 року український ринок авто досяг свого максимуму, і тоді з близько 623 тисяч проданих у країні нових легковиків трохи менше двох третин було виготовлено на українських заводах. У 2017 році, згідно даних AUTO-Consulting, в Україні продали трохи більше 80 тисяч авто, але за цей рік було виготовлено 7296 легкових авто.

Десять років тому дві третини проданих нових авто були українського виробництва

2008 рік: початок невпинного падіння

Найбільше вдарили по українських виробниках економічна турбулентність 2008 року та наслідки протистояння із Росією, перші з яких проявилися задовго до анексії Криму та війни на Донбасі, зауважують експерти. Так, за словами Омельницького, ще 2012 року запровадження Росією утилізаційного збору на авто зменшило привабливість українських машин для російського ринку. "Ще тоді РФ фактично розпочала торговельну війну проти наших автомобілів", - розповідає експерт. За його словами, після цього послідували інші недружні торговельні заходи: зупинка автовозів, заборона транзиту до Казахстану, а після початку війни постачання до Росії остаточно припинилися, а транзитні маршрути на ринки Середньої Азії та Кавказу було перекрито.

Втім, не менші проблеми спіткали виробників і на внутрішньому ринку. Припинення кредитування фізичних осіб після фінансової кризи 2008 року завдало нищівного удару по купівельній спроможності українців, які втратили таким чином можливість масово купувати нові автомобілі, розповідає Назаренко. За його словами, це найбільше зашкодило бюджетному сегменту, до якого раніше належало більшість моделей українського виробництва.

"Євробляхи" і євростандарти

Ще одним викликом для українських автовиробників стала жорстка конкуренція із легально та нелегально імпортованими західними авто. Так, десятиріччя тому через підписання угоди із Всесвітньою торговельною організацією (ВТО) Україна була змушена зменшити ввізні мита на іномарки з 25 до 10 відсотків та прибрати низку преференцій для вітчизняних виробників, розповідає Омельницький. А підписання угоди про зону вільної торгівлі із ЄС змусило українську сторону запровадити екологічний стандарт Євро-5, додає Назаренко. "Через це в Україні припинили збирати такі марки, як Geely, Chery та Daewoo, чиї двигуни не відповідали новим вимогам", - пояснює експерт.

Та останнього цвяха у труну вітчизняного автопрому забивають нелегальні схеми імпорту авто із іноземною реєстрацією, які пересічні українці називають "євробляхами". "Якщо 10 років тому на європейських номерах їздили лише іноземці, то зараз, за деякими оцінками, в Україну таким чином ввезено близько 800 тисяч авто", - зазначає Назаренко. За його словами, такі автомобілі також здебільшого займають нішу бюджетних авто, остаточно витісняючи з неї продукцію українських виробників.

Застарілі моделі

Омельницький визнає: проблема авто, що вироблялися в Україні, полягала і в тому, що, окрім "Єврокару", що займається збиранням Skoda, інші виробники виготовляли застарілі моделі машин. Втім, самостійно налагодити виробництво більш конкурентноздатних авто вони були не в змозі. "Були плани створити альянси із китайськими виробниками - база і сучасні розробки були. Але для цього також були необхідні відповідний ринок та умови", - додає експерт.

За його словами, попри розповсюджену думку про український протекціонізм у сфері імпорту авто, митна ставка у 10 відсотків не є надзвичайною. Втім, навіть якщо держава вирішить запровадити пільгове оподаткування для автовиробників, одних лише стимулюючих кроків з боку уряду буде недостатньо, вважає Омельницький. "Без нормального ринку, без відновлення кредитування для бізнесу та населення і загального покращення бізнес-клімату, інвестицій у виробництво авто в Україні не буде", - зазначає експерт.