 Українське МЗС розкритикувало візит Путіна в анексований Крим | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.03.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Українське МЗС розкритикувало візит Путіна в анексований Крим

Візит Володимира Путіна до анексованого Росією Криму є грубим порушенням державного суверенітету і територіальної цілісності України, заявили в українському зовнішньополітичному відомстві.

Володимир Путін під час візиту в анексований Крим 18 березня

Володимир Путін під час візиту в анексований Крим 18 березня

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест через черговий неузгоджений із Києвом візит президента Російської Федерації Володимира Путіна до анексованого Росією Криму. "Україна вважає цей візит, як і усі попередні неузгоджені з українською стороною поїздки російських посадовців до тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим та міста Севастополь (Україна), грубим порушенням російською стороною державного суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться в заяві МЗС, оприлюдненій у понеділок, 18 березня.

При цьому в МЗС наголосили, що "жодні поїздки російських чиновників до Криму не змінять закріплений у Конституції України статус Автономної Республіки Крим та Севастополя, який визнається усім світом".

DW.COM

Де-факто влада анексованого Криму оголосила в Армянську надзвичайну ситуацію через забруднення повітря викидами заводу "Кримський титан" і подовжила шкільні канікули. Скарги на здоров'я місцевих мешканців не вщухають. (16.09.2018)

Уже понад місяць, як цивільна блокада Криму переросла в офіційну заборону на ввезення товарів з України до окупованого півострова. Як змінилося за цей час життя прикордонників, митників та активістів, з'ясовувала DW. (01.03.2016)

Володимир Путін 18 березня прибув у Крим, де відбулися заходи до п'ятої річниці проведення незаконного "референдуму" щодо статусу півострова. Він взяв участь у введенні в експлуатацію Балаклавської і Таврійської теплових електростанцій та виступив на кількох заходах.

Говорячи про відносини з Україною, Путін вже традиційно поклав відповідальність за погіршення відносин винятково на владу в Києві, стверджуючи, що "російський та український народи ніколи не сварилися, і зараз вони, на моє переконання, у сварці не перебувають", цитує агентство "Інтерфакс". На його думку, з теперішнім керівництвом України навряд чи можна "домогтися будь-якого позитивного результату" в розвитку відносин між двома країнами.

Нагадаємо, з нагоди річниці проведення незаконного "референдуму" щодо статусу півострова західні країни та ЄС підтвердили незмінність своєї позиціїщодо невизнання анексії Криму та підтримки територіальної цілісності України.

Дивитись відео 02:41

Чому Європа ніколи не визнає анексію Криму (18.03.2019)

  • Блокпост на станції Вадим на трасі південної Херсонщини

    Адмінкордон з Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Перші блокпости

    Військовослужбовці Держприкордонслужби та українських десантних військ з'явились на трасах південої Херсонщини наприкінці лютого 2014 року - з початку заворушень у Криму. Побоюючись наступу російських військ з півострова, вони почали облаштовувати тут перші окопи і блокпости.

  • Черга з вантажівок на трасі Херсон-Армянськ, 29 квітня 2014 року.

    Адмінкордон з Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    "Російський" кордон

    Наприкінці квітня 2014 року прикордонні війська ФСБ РФ відкрили на межі з Кримом власні пункти пропуску через "російський" кордон. Українська влада назвала такі дії незаконними, проте мусила облаштовувати зі свого боку власні блокпости. На фото: черга з вантажівок на трасі Херсон-Армянськ, 29 квітня 2014 року.

  • Будівництво дамби на прикордонній ділянці каналу, лютий 2015 року

    Адмінкордон з Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Перекритий канал

    Однією з перших відповідей української влади на окупацію півострова було перекриття дамбою Північно-кримського каналу - основного джерела водопостачання у північній частині півострова. Формально українське агентство водних ресурсів відмовляється укладати угоду про водопостачання на півострів, оскільки не визнає юрисдикцію тамтешніх установ.

  • Прикордонник чергує на станції Вадим, травень 2014 року

    Адмінкордон з Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Фантомні колії

    Залізничне сполучення з Кримом було припинене в грудні 2014 року - формально з міркувань безпеки. До півострова заходили дві залізничні гілки: східна через станцію "Новоолексіївка", до якої і досі ходять потяги з Києва, Харкова та Запоріжжя, та західна через станцію "Вадим", яка після перекриття занепала. На фото: прикордонник чергує на станції "Вадим", травень 2014 року

  • На пышому переході між Україною та Кримом

    Адмінкордон з Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Піший перехід

    З 2016 року проїзд через адмінмежу дозволений лише для приватного автотранспорту. Більшість громадян перетинає її пішки, долаючи від одного до трьох кілометрів "нейтральної смуги" між українським та російським пунктами пропуску.

  • Перекрита бетонними блоками траса

    Адмінкордон з Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Цивільна блокада

    У вересні 2015 року кримськотатарські активісти розпочали так звану "цивільну блокаду" Криму, перекривши рух вантажівок на трасах, що вели до півострова. Таким чином вони висловлювали протест продовженню комерційних відносин між материком та окупованою автономією та репресіям проти Меджлісу. Блокада закінчилася в січні 2016 року із запровадженням урядом України заборони на торгівлю з Кримом.

  • Ukraine Russland Krim Grenze (DW/I. Burdyga)

    Адмінкордон з Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Без електрики

    Під час активної фази блокади її учасники підірвали магістральні лінії електропередач, що вели до півострова від Каховської ГЕС. З того часу електропостачання півострова припинене. На фото: робітники ремонтують пошкоджені лінії, лютий 2016 року

  • Штаб Аскеру біля КПВВ Каланчак, літо 2016 року

    Адмінкордон з Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Громадський контроль

    Після завершення "цивільної блокади" кримськотатарьскі активісти утворили громадську організацію "Аскер", яка стежить за роботою прикордонників і бореться із корупцією на митниці. На фото: штаб "Аскеру" біля КПВВ "Каланчак", літо 2016 року

  • Мінне поле на Херсонщині

    Адмінкордон з Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Мінні поля замість кукурудзяних

    Близькість адмінмежі разюче змінила життя мешканців навколишніх сіл. Приблизно п'ята частина сільськогосподарських земель Мирненської об'єднаної громади опинилась у зоні прикордонного контролю: тож колись кукурудзяні та соняшникові закладені тепер мінами та облаштовані укріпленнями.

  • Завод Кримський титан

    Адмінкордон з Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Кримський титан

    Завод "Кримський титан", що належить олігархові Дмитру Фірташу, розташований на самій адміністративній межі, однак зареєстрований у кримському місті Армянськ. Мешканцям херсонських сіл, попри "кордон", вдавалось працювати на виробництві до кінця 2016 року.

  • Школярки з Преображенки у захисних масках

    Адмінкордон з Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Хімічні отруєння

    У серпні- вересні 2018 року ймовірно через викиди з "Кримського титану" місцеві мешканці почали скаржитись на масові хімічні отруєння. З кримського міста Армянськ та навколишніх херсонських сіл евакуювали дітей. Розслідування причин отруєння і досі не завершене по обидва боки адмінмежі. На фото: школярки з села Преображенка в захисних масках повертаються додому через скасовані заняття.

    Автор: Ігор Бурдига


DW.COM

Адмінкордон з Кримом: п'ять років життя на межі у фото

Після незаконного референдуму 16 березня 2014 року анексований Крим відмежувався від України. Чим жили мешканці "прикордонної" території останні п'ять років - у фоторепортажі DW. (17.03.2019)  

Аудіо й відео до теми

Чому Європа ніколи не визнає анексію Криму (18.03.2019)  

Також за темою

Ukraine Russland Krim Grenze (DW/I. Burdyga)

Адмінкордон з Кримом: п'ять років життя на межі (фотогалерея) 17.03.2019

Після незаконного референдуму 16 березня 2014 року анексований Крим відмежувався від України. Чим жили мешканці "прикордонної" території останні п'ять років - у фоторепортажі DW.

Ukraine Russland Krim Grenze

Адмінкордон з Кримом: п'ять років життя на межі у фото 17.03.2019

Після незаконного референдуму 16 березня 2014 року анексований Крим відмежувався від України. Чим жили мешканці "прикордонної" території останні п'ять років - у фоторепортажі DW.

UN Sicherheitsrat Yemen

Рада Безпеки ООН проведе засідання, присвячене річниці анексії Криму 13.03.2019

15 березня відбудеться засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, присвячене п'ятій річниці анексії Криму Росією. Тим часом Росія планує запуск на півострові двох електростанцій, повідомляє Reuters.

Реклама

Докладно

У ЄС посилюють боротьбу з фейковими новинами

Євросоюз запустив систему сповіщення про дезінформацію

У ній беруть участь як Єврокомісія, так і країни ЄС. DW пояснює, що це за система і для чого вона потрібна.  

Deutsche Bank та Commerzbank

Deutsche Bank та Commerzbank ведуть переговори про злиття

Німецькі банки Deutsche Bank та Commerzbank ведуть переговори про злиття, повідомили обидві фінансові інституції.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  