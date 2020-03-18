Українське МЗС розкритикувало візит Путіна в анексований Крим

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест через черговий неузгоджений із Києвом візит президента Російської Федерації Володимира Путіна до анексованого Росією Криму. "Україна вважає цей візит, як і усі попередні неузгоджені з українською стороною поїздки російських посадовців до тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим та міста Севастополь (Україна), грубим порушенням російською стороною державного суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться в заяві МЗС, оприлюдненій у понеділок, 18 березня.

При цьому в МЗС наголосили, що "жодні поїздки російських чиновників до Криму не змінять закріплений у Конституції України статус Автономної Республіки Крим та Севастополя, який визнається усім світом".

Володимир Путін 18 березня прибув у Крим, де відбулися заходи до п'ятої річниці проведення незаконного "референдуму" щодо статусу півострова. Він взяв участь у введенні в експлуатацію Балаклавської і Таврійської теплових електростанцій та виступив на кількох заходах.

Говорячи про відносини з Україною, Путін вже традиційно поклав відповідальність за погіршення відносин винятково на владу в Києві, стверджуючи, що "російський та український народи ніколи не сварилися, і зараз вони, на моє переконання, у сварці не перебувають", цитує агентство "Інтерфакс". На його думку, з теперішнім керівництвом України навряд чи можна "домогтися будь-якого позитивного результату" в розвитку відносин між двома країнами.

Нагадаємо, з нагоди річниці проведення незаконного "референдуму" щодо статусу півострова західні країни та ЄС підтвердили незмінність своєї позиціїщодо невизнання анексії Криму та підтримки територіальної цілісності України.

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