Українська тенісистка Ястремська здобула перемогу на турнірі в Таїланді

Українська тенісистка Даяна Ястремська в таїландському Хуахіні виграла свій другий в кар'єрі турнір Жіночої тенісної асоціації (WTA). В фінальному матчі в неділю, 3 лютого, вона перемогла суперницю з Австралії Айлу Томлянович в трьох сетах - 6:2, 2:6, 7:6 (7:3).

На початку першого сету 18-річна Ястремська потужними ударами буквально виносила суперницю з корту та повела 5:0. Попри два віддані гейми українка впевнено довела сет до перемоги - 6:2.

На початку другого сету Ястремська стала припускатися більшої кількості невимушених помилок, за цим показником вона значно перевершила Томлянович. До того ж не йшла подача, що відобразилося у великій кількості подвійних помилок. У підсумку другий сет за австралійкою - 6:2.

У третьому українка одразу зробила брейк та повела 2:0, однак втримати перевагу не змогла. Причиною знову стали численні невимушені помилки, яких припускалася Ястремська, - і попереду 5:2 вже Томлянович. Австралійка на своїй подачі могла виграти матч. Однак Ястремська після невеликого медичного тайм-ауту знову заграла у притаманній їй потужній манері, при цьому припускаючись меншої кількості помилок. Українка переломила перебіг матчу, зробила два брейки та повела 6:5. Однак австралійка змогла перевести третій сет у тай-брейк. Утім, продемонструвавши красиву потужну гру, Ястремська не залишила суперниці шансів - 7:3 у вирішальному геймі.

На шляху до фіналу українка, зокрема, перемогла в одній четвертій дворазову переможицю турнірів серії Grand Slam іспанку Гарбіньє Мугурузу.

Це вже другий титул на турнірах WTA Ястремської. Свій перший вона здобула у жовтні минулого року в Гонконгу - тоді вона пройшла весь турнір, не віддавши жодного сету. Турнір у Хуахіні - категорії International з призовим фондом у 250 тисяч доларів США. У новому рейтингу WTA з наступного понеділка Ястремська, яка посідає 47 позицію в рейтингу, підніметься на 34-ту сходинку.

Очікується, що Даяна Ястремська наступного тижня захищатиме кольори української жіночої команди на Кубку федерації в польській Зеленій Гурі. Перша ракетка України Еліна Світоліна відмовилася цього разу виступати за збірну, пославшись на травму.