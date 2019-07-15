Українська та російська омбудсменки обмінялися списками ув'язнених

Українська та російська омбудсменки Людмила Денісова та Тетяна Москалькова, у вівторок, 16 липня, обмінялися списками українців і росіян, які перебувають у СІЗО та в'язницях двох країн. Денісова вказала на 150 осіб, утримуваних в Росії та в Криму.

"Я теж привезла вам список, який містить 150 кейсів. Це громадяни України, які утримуються на території Російської Федерації та в Криму, зокрема 24 моряки", - сказала Денісова, цитує агенція "Інтерфакс". Також вона висловила сподівання на обмін цих громадян, зокрема українських моряків.

У свою чергу, Москалькова сказала, що питання обміну не знаходяться в її компетенції, але вона схвалює будь-які "домовленості між українською і російською сторонами, які можуть сприяти якнайшвидшому поверненню громадян до своїх осель, родин, до нормального життя, про яке мріє кожна людина". Російська омбудсменка назвала зустріч з українською колегою важливою і зазначила, що омбудсменки "намітили дорожню карту" взаємодії.

Денісова зазначила, що під час переговорів у Києві та Москві омбудсменкам вдалося розширити список тих ув'язнених, стосовно яких проводитиметься робота для надання їм незалежної медичної допомоги або проведення експертизи. За її словами, тепер, крім українця Павла Гриба, йдеться також про незалежних медиків для кримськотатарського активіста Едема Бекірова, який, за словами уповноваженої з прав людини, перебуває у важкому стані в СІЗО Сімферополя. Крім того, йдеться про ув'язненого Володимира Балуха, стосовно якого "теж є певні сумніви щодо його стану здоров'я та сприятливого перебування в колонії у Тверській області".

Денісова і Москалькова також обговорили питання звернення до президентів України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна про помилування низки громадян, однак конкретні імена поки відмовилися називати.

Раніше цього дня заступник глави офісу президента України Вадим Пристайко повідомив, що на зустрічі радників лідерів країн "нормандського формату", яка відбулася минулого тижня в Парижі, досягнуто домовленості про обмін "певної кількості" полонених упродовж місяця.

Нагадаємо, напередодні Денісова і Москалькова провели зустріч у Києві, куди російська омбудсменка приїжджала на засідання суду в справі у справі головного редактора "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського.