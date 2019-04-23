"Українська стратегія Гройсмана" - українська політична партія. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Українська стратегія Гройсмана".

"Українська стратегія Гройсмана" (УСГ) - українська політична сила, створена Володимиром Гройсманом. 2019 року Гройсман вирішив балотуватись на виборах до Верховної Ради саме від цієї партії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.