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Українська православна церква

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Українська православна церква".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Вселенський Патріарх Варфоломій прибуде в Україну наступного тижня

Вселенський Патріарх Варфоломій прибуде в Україну наступного тижня 14.08.2021

Вселенський Патріарх Варфоломій та предстоятель Православної церкви України Епіфаній очолять літургію у Святій Софії у Києві 22 серпня.
У патріарха Філарета виявлено коронавірус, він у лікарні

У патріарха Філарета виявлено коронавірус, він у лікарні 04.09.2020

У пресслужбі УПЦ КП повідомили, що у патріарха Філарета діагностували COVID-19. Він перебуває у лікарні, лікарі оцінюють його стан як задовільний.
Зеленський відповів на петицію про Києво-Печерську лавру: немає повноважень

Зеленський відповів на петицію про Києво-Печерську лавру: немає повноважень 22.05.2020

У відповіді на петицію про припинення використання лаври УПЦ МП Володимир Зеленський відповів, що об'єктами державної власності в Україні розпоряджається уряд.
Майже 130 тисяч українців узяли участь у богослужіннях на Великдень - МВС

Майже 130 тисяч українців узяли участь у богослужіннях на Великдень - МВС 19.04.2020

Святкові богослужіння провели в багатьох храмах в усіх регіонах України. Участь у богослужіннях взяли майже 130 тисяч громадян, поліція зафіксувала 19 порушень карантинних заходів проти епідемії COVID-19.
Карантинний Великдень. Як в Україні готуються до свят

Карантинний Великдень. Як в Україні готуються до свят 15.04.2020

Представники українських церков домовилися із правоохоронцями про новий формат великодніх свят з огляду на карантин. Як в Україні готуються до Великодня в умовах епідемії COVID-19, з'ясовувала DW.
Коронавірус і церква: Великдень в онлайнформаті? (відео)

Коронавірус і церква: Великдень в онлайнформаті? (відео) 31.03.2020

На час карантину в Україні припадає одне з найбільших православних свят - Великдень. Чи зможуть люди прийти на богослужіння? Які церкви готові підтримати проект Зеленського "Великдень вдома"?
Православна церква України підтримала щеплення

Православна церква України підтримала щеплення 12.11.2019

Дієвий спосіб захиститися від інфекцій - вакцинація, наголошують у ПЦУ. Утім, вірянам радять користуватися сертифікованими вакцинами.
Володимир Зеленський закликав предстоятелів церков до діалогу

Володимир Зеленський закликав предстоятелів церков до діалогу 28.07.2019

Президент Володимир Зеленський переконує, що віра має єднати, а не розділяти українців. У заходах до 1031-ої річниці хрещення Київської Русі-України в Києві упродовж двох днів взяли участь десятки тисяч вірян.

Чи справді Київський патріархат ще існує? (відео)

Чи справді Київський патріархат ще існує? (відео) 14.06.2019

Битва за престол. Українська православна церква Київського патріархату не припиняла свого існування і залишається чинною, запевняє патріарх Філарет. Чи дійсно це так юридично і канонічно?

Фактчек DW: Чи справді ще існує Київський патріархат? (13.06.2019) 13.06.2019

Битва за престол. Українська православна церква Київського патріархату не припиняла свого існування і залишається чинною, запевняє патріарх Філарет. Чи дійсно це так юридично і канонічно?

Чому у Святогірській лаврі війну на Донбасі вважають "громадянською" (04.06.2019) 04.06.2019

Намісник Святогірської лаври Арсеній - один із найвпливовіших архієреїв УПЦ Московського патріархату. Водночас 50-річний митрополит є одним із найбільш cуперечливих кліриків країни. Він не визнає агресію Росії проти України, а війну на Донбасі називає "громадянською". В інтерв'ю DW митрополит Арсеній розповів про ставлення до ПЦУ, російської агресії на Донбасі і президента Зеленського.
Митрополит Епіфаній: Розколу в Православній церкві України немає

Митрополит Епіфаній: Розколу в Православній церкві України немає 14.05.2019

В Україні зараз не існує Української православної церкви Київського патріархату та Української автокефальної православної церкви, заявив предстоятель Православної церкви України Епіфаній.
Зеленський зустрівся з Епіфанієм, Філаретом та Онуфрієм

Зеленський зустрівся з Епіфанієм, Філаретом та Онуфрієм 30.04.2019

Новообраний президент України зустрівся із предстоятелем ПЦУ Епіфанієм, почесним патріархом ПЦУ Філаретом та главою УПЦ МП Онуфрієм.
Окружний адмінсуд Києва призупинив перейменування УПЦ МП

Окружний адмінсуд Києва призупинив перейменування УПЦ МП 22.04.2019

У суді задовольнили заяву Київської митрополії УПЦ МП, але це не означає фактичного рішення спору щодо перейменування.
У контексті томоса: Німеччина передала Києву унікальний документ

У контексті томоса: Німеччина передала Києву унікальний документ 14.03.2019

Німеччина віддала Києву важливий для історії православної церкви в Україні документ щодо анексії Москвою Київської митрополії. DW з'ясувала, як було зроблено сенсаційну знахідку.
Православна церква України: три основні виклики (відео)

Православна церква України: три основні виклики (відео) 07.02.2019

Томос надано. Єдину помісну церкву створено. Митрополит Епіфаній зійшов на престол. Дедалі більше громад УПЦ МП переходять до ПЦУ. Чи означає це, що православні українці можуть заспокоїтись і святкувати перемогу?

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