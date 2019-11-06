Українська поліція розслідує звернення журналістів про погрози Портнова

Національна поліція України в четвер, 7 листопада, повідомила, що відкрито провадження щодо колишнього заступника глави адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова за фактом звернень журналістів програми "Схеми", яка є спільним проєктом "Радіо Свобода" та телеканалу "UA:Перший".

Зазначається, що вказані відомості кваліфіковані слідчими Головного слідчого управління (ГСУ) Нацполіції за двома статтями Кримінального кодексу України.

"Слідчі розпочали розслідування за фактом висловлювань Андрія Портнова на адресу журналістів "Радіо Свобода". Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли за частиною 2 статті 171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) та за частиною 1 статті 345-1 (Погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу, Портнов у Telegram-каналі анонсував, що також зареєструє аналогічну заяву проти журналістів. "Інформую, що через годину я зареєструю в Національній поліції повністю симетричну заяву про своє кримінальне провадження щодо журналістів "Радіо Свобода" про незаконне стеження і перешкоджання професійній діяльності відповідно до статей 182 і 171 КК України", - написав ексзаступник глави адміністрації президента часів Януковича.

Раніше журналісти "Схем" повідомили, що Портнов оприлюднив персональні дані члена знімальної групи програми. Він опублікував паспортні дані, домашню адресу водія, номери його автівки та дані, які свідчать про стеження за його місцем проживання. Пізніше він погрожував співробітникам редакції "Схем", що опублікує і їхню особисту та персональну інформацію. У відповідь соцмережа Facebook видалила обліковий запис Портнова.

Як зазначають у "Схемах", цими діями Портнов порушив українське законодавство за декількома статтями. Журналісти припустили, що Портнов зробив це, бо редакція готувала розслідування щодо його впливу і зв'язків із новою українською владою. Його дії у редакції програми розцінили, як прямий тиск на журналістів.

Водночас сам Портнов заявляє, що з 30 жовтня працює журналістом на телеканалі "112. Україна", власник якого наближений до політика Віктора Медведчука. Портнов стверджує, що "виявлення протиправних дій щодо стеження за людьми" тепер є його "редакційним завданням". Він також пригрозив кримінальною відповідальністю "за перешкоджання журналістській діяльності" тим, "хто цьому заважатиме".