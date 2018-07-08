Українська письменниця Таня Малярчук здобула премію імені Інґеборґ Бахманн

Українська письменниця Таня Малярчук отримала австрійську літературну премію імені Інґеборґ Бахманн. Про здобуття літературної винагороди стало відомо в неділю, 8 липня, передає інформагенція dpa. Престижну літературну винагороду авторка отримала за твір німецькою мовою Frösche im Meer (українською "Жаби у морі". - Ред.)

Текст, що став першим німецькомовним художнім твором Тані Малярчук, висвітлює брак цікавості молодого покоління до родичів похилого віку. Премія імені Інґеборґ Бахманн заснована 1977 року й видається в місті Клагенфурт, де народилася відома австрійська письменниця. Лауреат премії отримує 25 тисяч євро.

Таня Малярчук народилася 1983 року в Івано-Франківську. Лауреатка кількох літературних премій. Твори Малярчук перекладені англійською, білоруською, німецькою, польською, румунською, російською, чеською мовами. З 2011 року письменниця проживає у Відні.

Нагадаємо, що 2013 року премію імені Інґеборґ Бахманн отримала німецька письменниця українського походження Катя Петровська.