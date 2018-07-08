 Українська письменниця Таня Малярчук здобула премію імені Інґеборґ Бахманн | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 08.07.2018

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Культура й стиль життя

Українська письменниця Таня Малярчук здобула премію імені Інґеборґ Бахманн

Українську письменницю Таню Малярчук нагородили австрійською літературною премією імені Інґеборґ Бахманн за написаний німецькою мовою твір.

Таня Малярчук

Таня Малярчук здобула престижну літературну винагороду за свій перший твір німецькою мовою

Українська письменниця Таня Малярчук отримала австрійську літературну премію імені Інґеборґ Бахманн. Про здобуття літературної винагороди стало відомо в неділю, 8 липня, передає інформагенція dpa. Престижну літературну винагороду авторка отримала за твір німецькою мовою Frösche im Meer (українською "Жаби у морі". - Ред.)

Текст, що став першим німецькомовним художнім твором Тані Малярчук, висвітлює брак цікавості молодого покоління до родичів похилого віку. Премія імені Інґеборґ Бахманн заснована 1977 року й видається в місті Клагенфурт, де народилася відома австрійська письменниця. Лауреат премії отримує 25 тисяч євро.

Таня Малярчук народилася 1983 року в Івано-Франківську. Лауреатка кількох літературних премій. Твори Малярчук перекладені англійською, білоруською, німецькою, польською, румунською, російською, чеською мовами. З 2011 року письменниця проживає у Відні.

Нагадаємо, що 2013 року премію імені Інґеборґ Бахманн отримала німецька письменниця українського походження Катя Петровська.

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DW.COM

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