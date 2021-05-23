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Українська музика

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "українська музика".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Перша десятка ''Євробачення-2021''

Перша десятка ''Євробачення-2021'' 23.05.2021

DW представляє топ-10 фіналістів пісенного конкурсу "Євробачення-2021" в Роттердамі.
Україна не братиме участь в Євробаченні-2019

Україна не братиме участь в "Євробаченні-2019" 27.02.2019

Після відмови трьох фіналістів нацвідбору представляти Україну на пісенному конкурсі в Тель-Авіві НСТУ вирішила, що країна цьогоріч взагалі не братиме участь в "Євробаченні".

Maruv не представлятиме Україну на Євробаченні-2019

Maruv не представлятиме Україну на "Євробаченні-2019" 25.02.2019

Переможниця відбору на "Євробачння-2019" від України співачка Maruv та Національна суспільна телерадіокомпанія України не змогли домовитися щодо її участі в конкурсі.
Україну на Євробаченні-2019 представить співачка MARUV

Україну на "Євробаченні-2019" представить співачка MARUV 23.02.2019

На європейському пісенному конкурсі в Тель-Авіві співачка MARUV виконає пісню "Siren Song".
Квота української музики на радіо в Україні збільшується до 35 відсотків

Квота української музики на радіо в Україні збільшується до 35 відсотків 08.11.2018

З 8 листопада починається третій етап збільшення квот для української музики на радіо в Україні. Крім того, збільшується обов'язкова частка державної мови у радіопередачах.
Руслана на Євробаченні: Купила в Португалії сімку, щоб проголосувати за Мelovin

Руслана на "Євробаченні": Купила в Португалії сімку, щоб проголосувати за Мelovin 12.05.2018

Переможниця "Євробачення-2004" в інтерв’ю DW - про те, як вона планує підтримати представника України в Лісабоні, та про свою повторну участь у конкурсі.
Мовчазний голос українського композитора Василя Барвінського зазвучав у Німеччині

"Мовчазний голос" українського композитора Василя Барвінського зазвучав у Німеччині 17.11.2017

Піаністка Віоліна Петриченко презентувала в Німеччині компакт-диск із записами українського композитора Василя Барвінського. В інтерв'ю DW вона розповіла, що надихає її відкривати світові українську музику.
Нідерланди, які співають українською (відео)

Нідерланди, які співають українською (відео) 30.03.2017

Вони виконують все: від жартівливих народних пісень до літургій. Це український хор, який вже понад 20 років існує в Нідерландах і складається із самих голландців. Репортаж кореспондента DW.
Квоти на радіо в Україні: Музичний ландшафт зміниться. І це добре

Квоти на радіо в Україні: "Музичний ландшафт зміниться. І це добре" 16.06.2016

Верховна Рада ухвалила закон, який встановлює 35-відсоткові квоти для пісень українською мовою в радіоефірі. Медіакомпанії готуються переписувати бізнес-плани.
Культова дискотека: від Russendisko до Born in UA (відео)

Культова дискотека: від Russendisko до Born in UA (відео) 06.04.2016

Відомий музикант і ді-джей Юрій Гуржи почав влаштовувати у Берліні українські вечірки Born in UA, а 1 квітня випустив диск Borsch Division. Таким чином він хоче привернути увагу німців до України.

Юрій Гуржи: від Russendisko до Born in UA (04.04.2016) 04.04.2016

Відомий музикант і діджей Юрій Гуржи почав влаштовувати у Берліні українські вечірки Born in UA, а 1 квітня випустив диск Borsch Division. Таким чином він хоче привернути увагу німців до України.
Кого з українських виконавців можна почути в Європі?

Кого з українських виконавців можна почути в Європі? 21.10.2013

Про Україну пересічний європеєць знає небагато. Так само, як і про українську музику. Кого з українських виконавців можна почути в Європі і що потрібно, аби українська музика звучала не лише в Україні?
У місті Баха – українська музика

У місті Баха – українська музика 19.05.2006

Лейпциг невипадково часто називають музичною столицею Німеччини. Місто, пов’язане з іменами Мендельсона, Шумана, Вагнера, Гріга, а передусім – геніального Баха, й донині плекає свої традиції. Так, 26 травня тут розпочнеться щорічний бахівський фестиваль, який уже традиційно збирає кращих виконавців з усього світу. Важливо, що незадовго до цієї визначної музичної події в Лейпцигу була гідно репрезентована