Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "українська музика".
Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Піаністка Віоліна Петриченко презентувала в Німеччині компакт-диск із записами українського композитора Василя Барвінського. В інтерв'ю DW вона розповіла, що надихає її відкривати світові українську музику.
Лейпциг невипадково часто називають музичною столицею Німеччини. Місто, пов’язане з іменами Мендельсона, Шумана, Вагнера, Гріга, а передусім – геніального Баха, й донині плекає свої традиції. Так, 26 травня тут розпочнеться щорічний бахівський фестиваль, який уже традиційно збирає кращих виконавців з усього світу. Важливо, що незадовго до цієї визначної музичної події в Лейпцигу була гідно репрезентована