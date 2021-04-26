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Українська література

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "українська література".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Чорнобиль через 35 років: радіоактивний смітник чи джерело натхнення? (відео)

Чорнобиль через 35 років: радіоактивний смітник чи джерело натхнення? (відео) 26.04.2021

Для декого зона відчуження навколо ЧАЕС - радіоактивний смітник. Для когось - туристичний магніт та локація для фотосесій. А для мародерів - невичерпне джерело металобрухту. У чому полягає "чорнобильська магія"?

Чорнобиль: радіоактивний смітник, туристичний магніт чи джерело натхнення? (26.04.2021) 26.04.2021

Для декого зона відчуження навколо ЧАЕС - радіоактивний смітник. Для когось - туристичний магніт та локація для фотосесій. Для науковців - дослідницький майданчик. Письменник Маркіян Камиш відкрив літературний потенціал закритої території розміром з Люксембург.
Оксана Забужко: Пам'яті Оксани Радиш. …чи українське чудо (частина п'ята)

Оксана Забужко: Пам'яті Оксани Радиш. …чи "українське чудо" (частина п'ята) 12.10.2020

"В українців за плечима стільки приводів для захвату, що кожному випускникові середньої школи мало б на весь вік вистачити на підвищений рівень серотоніну без жодних стимуляторів", - Оксана Забужко, спеціально для DW.
Наталка Сняданко: ЗНО за текстами Монатіка

Наталка Сняданко: ЗНО за текстами Монатіка 08.10.2020

"Освіта і культура, так само як і особиста гігієна, - речі, потрібні лише умовно. Точніше, за умови, коли людина відчуває певний дискомфорт у разі їх відсутності", - Наталка Сняданко, спеціально для DW.
Оксана Забужко: Пам'яті Оксани Радиш. Про колективний ПТСР (частина четверта)

Оксана Забужко: Пам'яті Оксани Радиш. Про колективний ПТСР (частина четверта) 05.10.2020

"Час заспокоїти стурбованих: в українську літературу Чехов не перейшов би. Про те, щоб такого не сталося, Росія подбала окремим циркуляром", - Оксана Забужко, спеціально для DW.
Оксана Забужко: Пам'яті Оксани Радиш. Про трьох Оксан з планети Ді-Пі (частина третя)

Оксана Забужко: Пам'яті Оксани Радиш. Про трьох Оксан з "планети Ді-Пі" (частина третя) 28.09.2020

"Український "жіночий наратив" по 20-му століттю в повному форматі не склався й досі - саме тому, що з нього геть випали "підросійські" українки освічених класів", - Оксана Забужко, спеціально для DW.
Оксана Забужко: Пам'яті Оксани Радиш. Кохайтеся, чорнобриві… (частина друга)

Оксана Забужко: Пам'яті Оксани Радиш. "Кохайтеся, чорнобриві…" (частина друга) 21.09.2020

"У 19-му столітті таких жінок називали "музами". 20-те змобілізувало їх на інші, цинічніші кар'єри", - Оксана Забужко, спеціально для DW.
Оксана Забужко: Пам'яті Оксани Радиш, або Про муз Чехова і довгу дорогу з Бад-Емсу (частина перша)

Оксана Забужко: Пам'яті Оксани Радиш, або Про муз Чехова і довгу дорогу з Бад-Емсу (частина перша) 14.09.2020

"Ми також впливали на світові культури - а не просто постачали їм якісний біологічний матеріал", - Оксана Забужко, спеціально для DW.
ЗНО: відомі результати тестування із семи предметів

ЗНО: відомі результати тестування із семи предметів 24.07.2020

Зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури не склали 8,3 відсотка абітурієнтів, а з історії України 13,2 відсотка, повідомив Український центр оцінювання якості освіти.

Українська письменниця Євгенія Бєлорусець отримала німецьку літературну премію

Українська письменниця Євгенія Бєлорусець отримала німецьку літературну премію 04.06.2020

Цього року німецьку "Міжнародну літературну премію" присуджено шістьом творам. Українка Євгенія Бєлорусець отримала нагороду за книжку "Щасливі падіння".
Олександр Ірванець: Ковбаса як символ гріхопадіння

Олександр Ірванець: Ковбаса як символ гріхопадіння 25.10.2019

"Якщо українська література отримає свого нобелівського лауреата, вибух "хейту" буде небувалим", - Олександр Ірванець, спеціально для DW.
Українська письменниця вперше отримала Літературну премію ЄС

Українська письменниця вперше отримала Літературну премію ЄС 03.10.2019

Лауреаткою Літературної премії ЄС вперше за 11 років її існування стала українська письменниця. Нагороду здобула Гаська Шиян. Церемонія вручення пройшла у Брюсселі.
У Німеччині вийшов роман Тані Малярчук Забуття

У Німеччині вийшов роман Тані Малярчук "Забуття" 17.02.2019

Знаковий роман "Забуття" української письменниці Тані Малярчук відтепер доступний і німецькомовним читачам.
Таня Малярчук: Є такі інтимні речі, про які я не можу писати українською

Таня Малярчук: "Є такі інтимні речі, про які я не можу писати українською" 10.07.2018

Як українська письменниця Таня Малярчук здобула австрійську літературну премію імені Інґеборґ Бахманн і чому писати німецькою про особисте їй легше, ніж рідною мовою, в ексклюзивному інтерв'ю DW.
Українська письменниця Таня Малярчук здобула премію імені Інґеборґ Бахманн

Українська письменниця Таня Малярчук здобула премію імені Інґеборґ Бахманн 08.07.2018

Українську письменницю Таню Малярчук нагородили австрійською літературною премією імені Інґеборґ Бахманн за написаний німецькою мовою твір.
Рівне/Ровно: роман Олександра Ірванця вперше перекладено німецькою

"Рівне/Ровно": роман Олександра Ірванця вперше перекладено німецькою 12.01.2018

Український письменник Олександр Ірванець планує тур Німеччиною і Австрією, де презентує перший переклад роману "Рівне/Ровно" німецькою. Чому книга 2001 року досі актуальна і чим вона зацікавила німецькомовну публіку?
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