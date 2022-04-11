Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Українська економіка

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "українська економіка".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Світовий банк: ВВП України впаде на 45 відсотків

Світовий банк: ВВП України впаде на 45 відсотків 11.04.2022

Українська економіка, згідно з прогнозом Світового банку, цього року скоротиться на 45,1 відсотків. Серед ключових проблем - блокування експорту морем.
Нацбанк погіршив прогноз зростання ВВП України у 2021 році

Нацбанк погіршив прогноз зростання ВВП України у 2021 році 21.10.2021

Через пандемію COVID та високі ціни на енергоносії ВВП України зростатиме в 2021 році повільніше, ніж прогнозував Нацбанк раніше. За підрахунками НБУ, українська економіка цьогоріч не відновиться до передковідного рівня.
Боррель: ЄС готовий надати Україні 1,2 мільярда євро за умови співпраці з МВФ

Боррель: ЄС готовий надати Україні 1,2 мільярда євро за умови співпраці з МВФ 22.09.2020

Євросоюз готовий надати Україні макрофінансову допомогу за умови її конструктивної взаємодії з Міжнародним валютним фондом та виконання вимог стосовно верховенства права, заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Польща чекає на українських заробітчан: що на заваді? (15.09.2020) 15.09.2020

Роботодавці кличуть українців до Польщі, пропонуючи сотні вакансій. Утім, на тлі спалаху коронавірусу трудові мігранти їдуть за кордон вже не так активно, як раніше. DW з'ясовувала чому.
Більшість інвесторів розчарувалися в Україні

Більшість інвесторів розчарувалися в Україні 02.07.2020

Слабкість судової системи, корупція, тіньова економіка й тиск влади на НБУ негативно впливають на настрої інвесторів. Таким став головний підсумок чергового "Індексу інвестиційної привабливості України".
Нацбанк України знизив облікову ставку до найнижчого рівня в історії

Нацбанк України знизив облікову ставку до найнижчого рівня в історії 11.06.2020

З 12 червня облікова ставка Нацбанку становитиме 6 відсотків. Вона була знижена, оскільки очікується, що споживчий та інвестиційний попит залишатиметься пригніченим довше, ніж прогнозувалося раніше, пояснили в НБУ.

ЄБРР прогнозує падіння ВВП України на 4,5 відсотка

ЄБРР прогнозує падіння ВВП України на 4,5 відсотка 13.05.2020

Європейський банк реконструкції та розвитку пояснює обвал економіки України глобальними потрясіннями, пов'язаними з коронавірусом. За цим прогнозом, українська економіка може відновитися у 2021-му році.
В Україні з початку карантину зросла кількість безробітних - Шмигаль

В Україні з початку карантину зросла кількість безробітних - Шмигаль 13.05.2020

Після запровадження карантинних обмежень в Україні кількість безробітних зросла майже на 200 тисяч осіб, повідомив український прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
МВФ очікує падіння української економіки цього року на 7,7 відсотка

МВФ очікує падіння української економіки цього року на 7,7 відсотка 14.04.2020

ВВП у країнах Єврозоні впаде цього року на 7,5 відсотка, в США - на 5,9 відсотка, прогнозують у Міжнародному валютному фонді. Тим часом ВВП Китаю натомість може зрости на 1,2 відсотка.
Українська економіка на карантині: чого від Зеленського хочуть підприємці (відео)

Українська економіка на карантині: чого від Зеленського хочуть підприємці (відео) 01.04.2020

Підприємці закликають владу терміново приймати антикризові закони. Якої підтримки нагально потребує бізнес від держави, щоб зупинити епідемію банкрутств?

Фактчек DW: чи справді економіка України зростає швидше, ніж світова? (31.01.2020) 31.01.2020

Економіка України зростає швидше, ніж в середньому у світі. Цією заявою український прем'єр-міністр Олексій Гончарук проілюстрував інвестиційну привабливість держави у Давосі. Чи справді темпи зростання української економіки вищі за світові?

Продаж землі: іноземні фермери в Україні проти обмеження своїх прав (30.01.2020) 30.01.2020

Іноземні фермери, які обробляють в Україні орендовані землі, обурені наміром законодавців позбавити їх можливості купувати земельні ділянки після скасування мораторію на продаж. Чому та яких втрат від такого обмеження конкуренції зазнає і українська економіка - в репортажі DW.
Зе-п'ятирічка: чи реально досягти економічного зростання на 40 відсотків

Зе-п'ятирічка: чи реально досягти економічного зростання на 40 відсотків 05.09.2019

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук каже про плани досягти зростання ВВП на 40 відсотків за п'ять років. Що думають експерти?
У мінекономіки кажуть про уповільнення економіки України у 2019 році

У мінекономіки кажуть про уповільнення економіки України у 2019 році 28.05.2019

Новий прогноз міністерства економічного розвитку свідчить - в 2019 році зростання ВВП в Україні уповільниться на 0,6 відсотка.
Вибори загальмують економічне зростання України - ЄБРР

Вибори загальмують економічне зростання України - ЄБРР 08.05.2019

У ЄБРР погіршили прогноз зростання українського ВВП для 2019 року, пояснивши це "політичною невизначеністю".
Бізнес в Україні: проблиски світла на темному горизонті

Бізнес в Україні: проблиски світла на темному горизонті 19.02.2019

З часів Євромайдану українська економіка переживає скрутні часи, попри те, що вже кілька років діє угода про вільну торгівлю з ЄС. Але розвиток малого і середнього бізнесу в останні роки дає надію. Репортаж DW.

Інші статті