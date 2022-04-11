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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "українська економіка".
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Євросоюз готовий надати Україні макрофінансову допомогу за умови її конструктивної взаємодії з Міжнародним валютним фондом та виконання вимог стосовно верховенства права, заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.
Економіка України зростає швидше, ніж в середньому у світі. Цією заявою український прем'єр-міністр Олексій Гончарук проілюстрував інвестиційну привабливість держави у Давосі. Чи справді темпи зростання української економіки вищі за світові?
Іноземні фермери, які обробляють в Україні орендовані землі, обурені наміром законодавців позбавити їх можливості купувати земельні ділянки після скасування мораторію на продаж. Чому та яких втрат від такого обмеження конкуренції зазнає і українська економіка - в репортажі DW.