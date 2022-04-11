Продаж землі: іноземні фермери в Україні проти обмеження своїх прав (30.01.2020)

Іноземні фермери, які обробляють в Україні орендовані землі, обурені наміром законодавців позбавити їх можливості купувати земельні ділянки після скасування мораторію на продаж. Чому та яких втрат від такого обмеження конкуренції зазнає і українська економіка - в репортажі DW.