Українська економіка на карантині: чого від Зеленського хочуть підприємці (відео)

Підприємці закликають владу терміново приймати антикризові закони. Якої підтримки нагально потребує бізнес від держави, щоб зупинити епідемію банкрутств?
Через епідемію коронавірусу та карантин в Україні від 30 до 50% українських підприємств малого та середнього бізнесу можуть стати банкрутами. Близько півмільйона українців поповнять лави безробітних. Дар’я Артеменко також не знає, як довго ще протримається на плаву її туристична компанія. Фірма витратила величезні кошти на термінове повернення українських туристів з-за кордону, які застрягли там через коронавірус. Якої підтримки від влади чекають підприємці? Дивіться у репортажі DW:
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