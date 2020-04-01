 Українська економіка на карантині: чого від Зеленського хочуть підприємці (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 01.04.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Економіка

Українська економіка на карантині: чого від Зеленського хочуть підприємці (відео)

Підприємці закликають владу терміново приймати антикризові закони. Якої підтримки нагально потребує бізнес від держави, щоб зупинити епідемію банкрутств?

Volodymyr Zelenskiy Ukraine Kiew Parlament (picture-alliance/AP Photo)

Через епідемію коронавірусу та карантин в Україні від 30 до 50% українських підприємств малого та середнього бізнесу можуть стати банкрутами. Близько півмільйона українців поповнять лави безробітних. Дар’я Артеменко також не знає, як довго ще протримається на плаву її туристична компанія. Фірма витратила величезні кошти на термінове повернення українських туристів з-за кордону, які застрягли там через коронавірус. Якої підтримки від влади чекають підприємці? Дивіться у репортажі DW: 

DW.COM

Як коронавірус вдарить по кишені українця? (відео)

Курс гривні, повернення в Україну заробітчан з Італії та інших країн ЄС, скорочення робочих місць. Як паніка навколо коронавірусу та початок економічної кризи у світі може вплинути на гаманці українців? (13.03.2020)  

Коронавірус і церква: Великдень в онлайнформаті? (відео)

На час карантину в Україні припадає одне з найбільших православних свят - Великдень. Чи зможуть люди прийти на богослужіння? Які церкви готові підтримати проект Зеленського "Великдень вдома"? (31.03.2020)  

Коронавірус: 10 фейків про Covid-19 (відео)

Ланцюгові розсилки із неправдивими фактами та порадами щодо SARS-CoV2 розквітли у мережі. DW пояснює, чому це - міфи. (18.03.2020)  

НБУ пояснив умови кредитних канікул через коронавірус

Реструктуризації підлягають кредити виключно тим позичальникам, які зазнали фінансових труднощів через обмежувальні заходи, пов'язані з пандемією коронавірусу, наголошують у Нацбанку. (27.03.2020)  

Fitch погіршило прогноз для українських банків через коронавірус

На стабільність банківської системи впливає економічний тиск, викликаний поширенням коронавірусу і зниженням цін на нафту.  (26.03.2020)  

Також за темою

Економіка на карантині: чого хочуть українські підприємці від Зеленського? (01.04.2020) 01.04.2020

Через епідемію коронавірусу та карантин в Україні від 30 до 50% українських підприємств малого та середнього бізнесу можуть стати банкрутами. Близько півмільйона українців поповнять лави безробітних. Підприємці закликають владу терміново приймати антикризові закони. Якої підтримки вони потребують насамперед?

Реклама

Докладно

У ЄС фіксують активізацію російської пропаганди під час коронавірусної кризи

Дезінформація і пропаганда у часи коронавірусної кризи

Пандемія нового коронавірусу стала полем бою інформаційної війни, що ніяк не вщухне.  

Volodymyr Zelenskiy Ukraine Kiew Parlament (picture-alliance/AP Photo)

Українська економіка на карантині (відео)

Якої підтримки потребують підприємці від держави, щоб зупинити епідемію банкрутств?  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  