 Українська делегація в ТКГ пропонує почати гуманітарне розмінування на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.03.2021

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Українська делегація в ТКГ пропонує почати гуманітарне розмінування на Донбасі

Українська делегація пропонує почати процес "гуманітарного розмінування" перед Великоднем. А також розблокувати роботу КПВВ "Щастя" та "Золоте".

Українська делегація в ТКГ запропонувала почати гуманітарне розмінування на Донбасі

Українська делегація в ТКГ запропонувала почати гуманітарне розмінування на Донбасі

Перший заступник глави української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Резніков запропонував напередодні Великодніх свят розблокувати роботу контрольно-пропускних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) "Щастя" та "Золоте".

Також він запропонував почати процес "гуманітарного розмінування", який передбачає розмінування ділянок, на яких розташовані кладовища, об'єкти інфраструктури (водо-, газо- та електропостачання), і на яких системно проводять регламентні та інші види робіт. Тепер українська сторона чекає "відповідних рішень російської делегації".

Про це у середу, 17 березня, повідомила українська делегація для участі у ТКГ на своїй сторінці у сомережі Facebook за підсумками чергового засідання.

Крім того, згідно із заявою координатора підгрупи з безпеки глави СММ ОБСЄ посла Яшара Халіта Чевіка, "механізм протимінної діяльності та проєкт документу щодо розмінування 19-ти нових ділянок на лінії розмежування, попередньо узгоджених під час Паризького саміту, готовий".

Додатково українська делегація запропонувала повернутися до тристороннього формату роботи в ТКГ. Резніков заявив, що перебування у якості консультантки від російської сторони Маї Пирогової, яка в Україні засуджена за участь в терористичній діяльності, є "неприпустимим". Наступне засідання ТКГ заплановане на 31 березня.

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