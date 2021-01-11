Українська влада обіцяє знизити на третину тариф на газ для населення

Тариф на газ для населення буде знижено на 30 відсотків на час дії карантину. Таке рішення ухвалили за підсумками проведеної в середу, 13 січня, наради за участю Кабінету Міністрів України, президента України Володимира Зеленського, очільника НАК "Нафтогаз України" та експертів.

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Учасники наради погодили знизити вартість газу для населення нижче ринкового рівня, задля чого тимчасово запроваджується механізм державного регулювання цін на цей вид енергоносіїв. "Це не означає, що ми відходимо від ринкового регулювання ціни на газ, але оскільки на сьогодні надзвичайно складна ситуація з карантинними обмеженнями, з COVID, із можливістю людей отримувати додаткові доходи, відповідно, буде запроваджено державне регулювання. Орієнтовно сьогодні деякі облгази продають за ціною понад 10 гривень, тобто із запровадженням цього регулювання відбудеться зниження ціни газу більше ніж на 30 відсотків", - сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, зазначається на сайті українського президента. Як повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна", на засіданні уряду у середу прем'єр заявив, що пропонована ціна - 6,99 гривень за кубометр.

Почне діяти з лютого

Водночас виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко визнав, що це рішення повністю діятиме вже з лютого. "За нашими даними, середня ціна на газ в Україні у січні була вище, ніж 9600 гривень. Відповідно, ціна буде знижена в середньому для населення України до 6999 гривень", - зазначив Вітренко.

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Крім того, прем'єр Шмигаль також заявив, що вже є низка рішень щодо цін за розподіл газу. Президент, своєю чергою, наголосив, що реформа на газовому ринку збережеться. "Ці зміни - не крок назад. Це зміни, які потрібні кожному українцю у зв'язку зі складною економічною ситуацією, у якій ми опинилися через пандемію. Обмеження тарифної сітки - це ідеологія лише карантинних заходів", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2020 року НАК "Нафтогаз України" збільшив на 14 відсотків ціну газу на січень для побутових споживачів.