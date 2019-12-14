Українська Автокефальна Православна Церква

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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "УАПЦ".
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Після об'єднавчого собору новостворена Православна церква України отримала статут і предстоятеля. Та попри перехід до неї тисяч громад УПЦ КП та УАПЦ, розбудовувати нову церкву доведеться майже з нуля, кажуть експерти.
15 грудня відбудеться об’єднавчий собор, на якому мають затвердити статут та обрати предстоятеля помісної Української православної церкви. Які настрої панують серед віряни УПЦ (МП) напередодні собору? Дивіться репортаж DW.