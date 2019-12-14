Українська Автокефальна Православна Церква

Церковна арифметика: чого варта єдина помісна церква (08.11.2018)

Скільки парафій після отримання томоса налічуватиме автокефальна помісна церква в Україні і яка в неї буде "матеріальна база"? Адже нині майнова перевага за УПЦ МП.