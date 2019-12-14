Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Українська Автокефальна Православна Церква

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "УАПЦ".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Епіфаній повідомив про юридичне припинення існування УПЦ КП та УАПЦ - Зоря

Епіфаній повідомив про юридичне припинення існування УПЦ КП та УАПЦ - Зоря 14.12.2019

Про остаточне юридичне припинення УПЦ КП та УАПЦ як релігійних організацій повідомив речник ПЦУ Євстратій Зоря. Напередодні патріарх Філарет анонсував форум на захист "Київського патріархату".
Після реєстрації: як формуватиметься Православна церква України

Після реєстрації: як формуватиметься Православна церква України 31.01.2019

Православна церква України тепер офіційно зареєстрована як релігійна організація. Однак попереду колосальний бюрократичний процес, і, можливо, тяганина у судах.

Томос-турне Петра Порошенка (21.01.2019) 22.01.2019

Єдину помісну українську церкву створено і чомусь саме президент України Петро Порошенко у робочий час їздить країною, щоб показати вірянам томос. На такі зустрічі автобусами звозять людей - заявляють спостерігачі.
Томос як подарунок до свята: як зустріли Різдво в ПЦУ і УПЦ МП (відео)

Томос як подарунок до свята: як зустріли Різдво в ПЦУ і УПЦ МП (відео) 08.01.2019

Різвдяні свята принесли українським вірянам різні новини. Одні радіють офіційному визнанню єдиної помісної Православної церкви України, інші вважають рішення патріарха Варфоломія неканонічним.
Життя після об'єднавчого собору: як в Україні розбудовуватимуть нову церкву

Життя після об'єднавчого собору: як в Україні розбудовуватимуть нову церкву 18.12.2018

Після об'єднавчого собору новостворена Православна церква України отримала статут і предстоятеля. Та попри перехід до неї тисяч громад УПЦ КП та УАПЦ, розбудовувати нову церкву доведеться майже з нуля, кажуть експерти.

Предстоятелем помісної православної церкви в Україні став митрополит Епіфаній

Предстоятелем помісної православної церкви в Україні став митрополит Епіфаній 15.12.2018

Новостворену помісну православну церкву в Україні очолить представник УПЦ КП, митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній.
Об'єднавчий собор православних церков: як він відбуватиметься

Об'єднавчий собор православних церков: як він відбуватиметься 15.12.2018

Українські православні церкви зберуться 15 грудня на об'єднавчий собор задля обрання предстоятеля Української православної церкви. Це дасть змогу отримати згодом томос. УПЦ МП бойкотує цей захід.

Об’єднавчий собор: як обиратимуть предстоятеля єдиної церкви (14.12.2018) 14.12.2018

Як обиратимуть предстоятеля української помісної церкви, хто матиме право голосу і чому процедура обрання досі суперечлива? DW українською робитиме Facebook LIVE 15 грудня з подій навколо об’єднавчого собору.

Томос наближається: які настрої серед вірян УПЦ Московського патріархату (відео)

Томос наближається: які настрої серед вірян УПЦ Московського патріархату (відео) 07.12.2018

На 15 грудня призначили об’єднавчий собор, на якому мають затвердити статут та обрати предстоятеля помісної Української православної церкви. Росколу чи єдності очікують віряни Московського патріархату?

Об’єднаються чи ні: що думають про томос віряни Московського патріархату (06.12.2018) 06.12.2018

15 грудня відбудеться об’єднавчий собор, на якому мають затвердити статут та обрати предстоятеля помісної Української православної церкви. Які настрої панують серед віряни УПЦ (МП) напередодні собору? Дивіться репортаж DW.

Церковна арифметика: чого варта єдина помісна церква (08.11.2018) 08.11.2018

Скільки парафій після отримання томоса налічуватиме автокефальна помісна церква в Україні і яка в неї буде "матеріальна база"? Адже нині майнова перевага за УПЦ МП.

Андріївська церква: ризики й шанси після передачі Константинополю

Андріївська церква: ризики й шанси після передачі Константинополю 18.10.2018

Верховна Рада України передала Андріївську церкву в безоплатне постійне користування Вселенському патріархату, який зможе відправляти там богослужіння. Як це позначиться на культурній пам'ятці?

Андріївську церкву у Києві мають намір передати Вселенському патріархату

Андріївську церкву у Києві мають намір передати Вселенському патріархату 16.10.2018

Президент України запропонував передати Андріївську церкву в постійне користування Вселенському патріархату, повідомила представниця президента у Верховній Раді Ірина Луценко.
Лавров побачив в діях Варфоломія щодо України провокацію за підтримки США

Лавров побачив в діях Варфоломія щодо України "провокацію" за підтримки США 12.10.2018

Дії Вселенського патріарха Варфоломія І з надання автокефалії православній церкві в Україні - "провокація", яку підтримують Сполучені Штати, вважає глава МЗС РФ Сергій Лавров.
Радість та тривога: як у Києві відреагували на рішення Вселенського патріархату

Радість та тривога: як у Києві відреагували на рішення Вселенського патріархату 12.10.2018

У Києві радіють початку Вселенським патріархатом надання незалежності православній церкві України. Утім, з опозиційного табору лунає критика такого рішення та застереження щодо можлививх конфліктів.
Синод зняв анафему з Філарета й Макарія - УПЦ КП

Синод зняв анафему з Філарета й Макарія - УПЦ КП 11.10.2018

На засіданні Синоду Вселенського патріархату було знято анафему з патріарха УПЦ КП Філарета та митрополита УАПЦ Макарія, повідомили в УПЦ КП.
Інші статті