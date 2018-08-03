Українки перемогли в комбінації з синхронного плавання на чемпіонаті Європи

На чемпіонаті Європи з водних видів спорту у Глазго українки завоювали золото в командній комбінації з синхронного плавання. Українець Михайло Романчук здобув срібну медаль у змаганнях на 1500 метрів вільним стилем.
Збірна України у неділю, 5 серпня, виборола золото в командній комбінації з синхронного плавання на чемпіонаті Європи з водних видів спорту у Глазго. Про це повідомив Національний олімпійський комітет України.
Українська жіноча команда набрала 94,46 бала. Срібло отримала команда з Італії, яка набрала 92,6 бала, а бронзу завоювали іспанки з 91,46 бала. Збірна Німеччини посіла восьме місце із результатом 80,3 бала, повідомляє агентство sid.
У змаганнях з плавання на дистанції 1500 метрів вільним стилем золото здобув німець Флоріан Веллброк (Florian Wellbrock). Українець Михайло Романчук здобув срібну медаль. Третє місце посів італієць Грегоріо Палтриньєрі.
За результатами четвертого дня Паралімпіади Україна залишилася в топ-трійці за кількістю золотих медалей. Всього українські паралімпійці здобули 31 нагороду. (12.09.2016)
Ще два "золота" на Паралімпійських іграх у Пхьончхані українській збірній принесли біатлоністи. Загалом українці здобули вже 15 нагород і вийшли на друге місце в медальному заліку. (13.03.2018)