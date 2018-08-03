Українки перемогли в комбінації з синхронного плавання на чемпіонаті Європи

Збірна України у неділю, 5 серпня, виборола золото в командній комбінації з синхронного плавання на чемпіонаті Європи з водних видів спорту у Глазго. Про це повідомив Національний олімпійський комітет України.

Українська жіноча команда набрала 94,46 бала. Срібло отримала команда з Італії, яка набрала 92,6 бала, а бронзу завоювали іспанки з 91,46 бала. Збірна Німеччини посіла восьме місце із результатом 80,3 бала, повідомляє агентство sid.

У змаганнях з плавання на дистанції 1500 метрів вільним стилем золото здобув німець Флоріан Веллброк (Florian Wellbrock). Українець Михайло Романчук здобув срібну медаль. Третє місце посів італієць Грегоріо Палтриньєрі.