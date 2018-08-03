 Українки перемогли в комбінації з синхронного плавання на чемпіонаті Європи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.08.2018

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Новини

Українки перемогли в комбінації з синхронного плавання на чемпіонаті Європи

На чемпіонаті Європи з водних видів спорту у Глазго українки завоювали золото в командній комбінації з синхронного плавання. Українець Михайло Романчук здобув срібну медаль у змаганнях на 1500 метрів вільним стилем.

Українська збірна отримала золото в комбінації з синхронного плавання на чемпіонаті Європи

Українська збірна отримала золото в комбінації з синхронного плавання на чемпіонаті Європи

Збірна України у неділю, 5 серпня, виборола золото в командній комбінації з синхронного плавання на чемпіонаті Європи з водних видів спорту у Глазго. Про це повідомив Національний олімпійський комітет України.

 

Українська жіноча команда набрала 94,46 бала. Срібло отримала команда з Італії, яка набрала 92,6 бала, а бронзу завоювали іспанки з 91,46 бала. Збірна Німеччини посіла восьме місце із результатом 80,3 бала, повідомляє агентство sid.

У змаганнях з плавання на дистанції 1500 метрів вільним стилем золото здобув німець Флоріан Веллброк (Florian Wellbrock). Українець Михайло Романчук здобув срібну медаль. Третє місце посів італієць Грегоріо Палтриньєрі.

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Рецепт успіху українських паралімпійців (19.03.2018)

DW.COM

На Паралімпіаді українські плавці зайняли весь п'єдестал

За результатами четвертого дня Паралімпіади Україна залишилася в топ-трійці за кількістю золотих медалей. Всього українські паралімпійці здобули 31 нагороду. (12.09.2016)  

Збірна України здобула ще два "золота" на Паралімпіаді

Ще два "золота" на Паралімпійських іграх у Пхьончхані українській збірній принесли біатлоністи. Загалом українці здобули вже 15 нагород і вийшли на друге місце в медальному заліку. (13.03.2018)  

Україна здобула друге "золото" на Паралімпіаді

Лижник Максим Яровий в гонці на 15 кілометрів здобув другу золоту нагороду для України на Паралімпійських іграх у Пхьончхані. Це вже шоста медаль в активі української збірної. (11.03.2018)  

Аудіо й відео до теми

Рецепт успіху українських паралімпійців (19.03.2018)  

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