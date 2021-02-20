Українки завоювали першу медаль на чемпіонаті світу з біатлону

Українська жіноча збірна з біатлону завоювала бронзову медаль у класичній естафетній гонці на чемпіонаті світу, який проходить у Поклюці у Словенії. У гонці чотири по шість кілометрів, яка відбулася у суботу, 20 лютого, українські біатлоністки поступилися 9 секундами переможницям гонки, норвезьким біатлоністкам, і менш ніж секундою німкеням, які фінішували другими.

Практично протягом усієї гонки українки були серед лідерок. На завершальному етапі Олена Підгрушна, яка перейняла естафету четвертою, завдяки влучній стрільбі та непоганій швидкості мала шанси фінішувати другою. Але німкеня Франциска Пройс (Franziska Preuß) обійшла українку на самому фініші.

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Єдина нагорода збірної України на чемпіонаті світу

Ця бронзова нагорода, яку здобули Олена Підгрушна, Дарія Блашко, Анастасія Меркушина та Юлія Джима, стала єдиною на чемпіонаті світу з біатлону, який завершується у неділю, 21 лютого. 18 лютого в одиночній змішаній естафеті Артем Прима та Дарія Блашко запинилися за крок від медалей, посівши четверте місце у гонці.

Так само четвертими українці фінішували на змішаній естафеті на початку чемпіонату 10 лютого. Тоді національна команда України у складі Артема Прими, Дмитра Підручного, Юлії Джими та Олени Підгрушної програла боротьбу за третє місце збірній Швеції.