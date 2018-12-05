 Українка Юлія Джима настріляла на ″золото″ на етапі Кубка світу з біатлону | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.12.2018

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Новини

Українка Юлія Джима настріляла на "золото" на етапі Кубка світу з біатлону

На першому етапі Кубка світу з біатлону у Словенії українка Юлія Джима без жодного промаху в стрільбі першою пройшла 15-кілометрову дистанцію.

Юлія Джима

Юлія Джима

DW.COM

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Українська біатлоністка Юлія Джима виграла індивідуальну гонку першого етапу Кубка світу з біатлону. Під час змагань, що розпочалися у четвер, 6 грудня, на гірському плато Поклюка у Словенії, українка без жодного промаху вразила всі 20 мішеней і першою пройшла дистанцію у 15 кілометрів за 43 хвилини 06,6 секунди. Українка програла деяким суперницям у швидкості, але зуміла здобути перемогу завдяки точній стрільбі, повідомляється на офіційному сайті змагань.

Друге місце у гонці посіла полячка Моніка Хойніш, яка прийшла на 5,9 секунди пізніше та мала один промах у стрільбі. Третє місце виборола Маркета Давидова з Чехії, у якої 16,5 секунд відставання і також один промах у стрільбі.

Олімпійська чемпінока Олена Підгрушна, припустившись єдиного промаху на першій стрільбі лежачи, програла переможниці хвилину і 12 секунд та посіла 15-те місце. На 16-му місці теж опинилася українка - Анастасія Меркушина, яка фінішувала з одним промахом у стрільбі. Інші українські спортсменки Юлія Журавок та Віта Семеренко фінішували 20-ю та 41-ю відповідно.

 

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