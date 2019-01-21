Українка Харлан перемогла росіянку та вшосте стала чемпіонкою світу з фехтування

Українка Ольга Харлан ушосте стала чемпіонкою світу з фехтування на шаблі, вона перемогла росіянку Софію Велику у Будапешті.
Українська фехтувальниця Ольга Харлан увечері у суботу, 20 липня, ушосте за свою кар'єру стала чемпіонкою світу з фехтування на шаблі, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".
У фіналі індивідуальних змагань на світовій першості в Будапешті вона обіграла свою принципову суперницю з Росії Софію Велику з рахунком 15:14.
Це вже шосте золото чемпіонатів світу в кар'єрі Харлан. Чотири медалі вона завоювала в індивідуальних змаганнях і ще дві - в командній шаблі.
Українська фехтувальниця Ольга Харлан виборола другу олімпійську медаль для збірної - бронзу у фехтуванні на шаблях під час поєдинку за третє місце з представницею Франції. (09.08.2016)
Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) відмовилася відновлювати членство Всеросійської федерації легкої атлетики. (11.03.2019)