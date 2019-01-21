Українка Харлан перемогла росіянку та вшосте стала чемпіонкою світу з фехтування

Українська фехтувальниця Ольга Харлан увечері у суботу, 20 липня, ушосте за свою кар'єру стала чемпіонкою світу з фехтування на шаблі, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

У фіналі індивідуальних змагань на світовій першості в Будапешті вона обіграла свою принципову суперницю з Росії Софію Велику з рахунком 15:14.

Це вже шосте золото чемпіонатів світу в кар'єрі Харлан. Чотири медалі вона завоювала в індивідуальних змаганнях і ще дві - в командній шаблі.