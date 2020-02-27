Українка у Венеції: Через спалах коронавірусу в Італії краще утриматись від поїздки в Україну  

У Європі Італія, передусім її північні регіони, й надалі залишається країною, яка на даний момент найбільше потерпає від коронавірусу. За офіційними даними, станом на вечір неділі, 1 березня, там було зареєстрована загалом уже майже 1700 інфікованих. 83 пацієнти із зазначеної кількості одужали, 34 людини померли. Для України Італія має особливе значення, оскільки в цій країні працює багато українських заробітчан. І хоча точної їх кількості не знають, але за приблизними підрахунками громадських організацій, їх може бути до 300 тисяч осіб. Львів’янка Любов Созанська, яка живе і працює на одному з островів Венеції, погодилась відповісти на запитання DW.

Deutsche Welle: Пані Созанська, яка зараз атмосфера у Венеції? Чи є ще паніка?

Любов Созанська: Зараз - дуже спокійно. Легка паніка була в перший день, коли розповіли про перші смерті від коронавірусу. Тоді позакривали школи, скасували карнавал. На вулицях, зупинках теж було дуже порожньо.

Львів'янка Любов Созанська працює у Венеції

Зате в магазинах почався ажіотаж, люди "змітали" з полиць усе, що могли, брали більшими партіями, стояли великі черги. Але наступного дня магазини були знову заповнені товаром. Правда, людей вже не було, бо всі закупились напередодні.

Чи ходять люди в захисних масках?

Вчора не бачила жодного. Перед тим, траплялись поодинокі випадки. А зараз вже - ні. Люди розслабились. Хоча спочатку купували їх, був навіть дефіцит масок. Треба було замовляти їх за кілька днів. Але зараз в аптеках за ними вже і не питають. Видно вже й аптекарі розслабились. У перший день вони також усі були в масках, а вже через день - знову без масок.

Чим можна пояснити спокій місцевих жителів?

Кожен день в місцевих новинах звітують про кількість і стан хворих. Є коментарі медиків, чи відповідальних осіб. Так, кількість заражених зростає, але багато говорять також і про виписаних.

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В італійських медіа постійно повторюється інформація, що не всім треба лікуватись в умовах стаціонару, багато заражених лікуються вдома. Тому коронавірус тут почали сприймати швидше як звичайний грип.

У перші дні після спалаху коронавірусу в Італії: "У магазинах почався ажіотаж, люди "змітали" з полиць усе"

Крім того, постійно повідомляють вік померлих, тому складається враження, що помирають ті, кому понад 80 років, або з якимось патологіями: серцево-судинними, цукровим діабетом, астмою. В Україні з цього приводу, я читаю, більше паніки, аніж у нас.

В Україні люди пояснюють свою паніку тим, що не дуже довіряють владі. А як в Італії оцінюють поведінку влади в умовах поширення хвороби?

Влада досить оперативно відреагувала. Медики, так ніби чекали епідемії, все вже було готове. Одразу на наступний день також поставили на ноги поліцію, яка перекрила в'їзд і виїзд з того населеного пункту, де вперше було зафіксовано вірус у Ломбардії. Школи всі закрили до 1 березня і у Венето (регіон у північній Італії, до якого відноситься й місто Венеція. - Ред.).

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Зараз, правда, карантин продовжили ще на тиждень. Скасували всі масові заходи, закрили музеї. Дуже оперативно всі працюють, при цьому не роблять жодних таємниць, медики не скаржаться, що чогось бракує, чи немає умов. Тобто виглядає, що все під контролем.

Нині італійські супермаркети виглядають ось так (фото зроблене 2 березня 2020 року у Венеції)

Тому, коли люди бачать таку ситуацію, відкриту інформацію, заспокоюються і не панікують.

А яка ситуація з туристами? Чи їх поменшало?

Звичайно, що поменшало. Багато готелів закриті. Але час від часу бачу по кілька осіб, невеликі групи. Але це - не європейські туристи, а переважно, з Азії. При чому, я би не сказала, що люди якось їх остерігаються. Адже Венеція живе з туризму, тому багато місцевих підприємців, які мають готелі, сувенірні крамниці, насправді страждають, бо втрачають прибутки.

А багато у вас на острові українських заробітчан? Чи не збираються вони додому, щоб перечекати там?

Напевно, кілька сотень є. Настрій у більшості - спокійний, ніхто не думає тікати від вірусу. Навіть, якщо дехто спланував собі поїздку додому на Великдень, то тепер починає задумуватись, чи варто, поки тут вирує коронавірус. Щоб не наражати родину на можливу небезпеку. Крім того, якщо заразитись коронавірусом, то мабуть, краще лікуватись тут, аніж в Україні. Тому заробітчани швидше будуть відтерміновувати свої поїздки до України на пізніше, аніж їхати звідси зараз.