Українка Магучіх перемогла у стрибках у висоту на молодіжному чемпіонаті Європи з легкої атлетики

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх завоювала "золото" і встановила рекорд чемпіонату Європи U23 зі стрибків у висоту у суботу, 10 липня, повідомила інформагенція "Інтерфакс-Україна". Чемпіонат серед молоді до 23-х років відбувається в Таллінні.

19-річна Магучіх із першої спроби подолала висоту 200 сантиметрів. Попередній рекорд у 198 сантиметрів встановила в 1999 році росіянка Світлана Лапіна.

Друге місце на чемпіонаті посіла шведка Майя Нільссон (1,89 см), третє - словенка Ліа Апостолівськи (1,89 см).

Ярослава Магучіх візьме участь у літніх Олімпійських іграх, які відбудуться з 23 липня по 8 серпня у столиці Японії - Токіо. Українська легкоатлетка заявила, що прагне стрибнути в Токіо на висоту 205-207 сантиметрів і встановити світовий рекорд.

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