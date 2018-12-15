Україна і ЄС підписали угоди на понад 150 мільйонів євро допомоги

Європейський Союз і Україна підписали чотири угоди про надання Брюсселем підтримки на понад 150 мільйонів євро. Підписання відбулося у понеділок, 17 грудня, у Брюсселі під час Ради асоціації Україна-ЄС, повідомляє кореспондент DW.

Згідно з угодою щодо енергоефективності, ЄС надасть 54 мільйони євро на фінансування енергозбереження та ефективного використання енергоресурсів в Україні. Насамперед це заходи для багатоквартирних будинків. Крім того, угода має збільшити доступ до інвестицій для підвищення енергоефективності в житловому секторі, а також посприяти збільшенню якості енергоаудиту.

Угода на 58 мільйонів євро передбачає фінансування Єврокомісією заходу "EU4Skills: Кращі навички для сучасної України". Ці кошти підуть на реформування та модернізацію професійно-технічної освіти в Україні.

Ще 37 мільйонів євро ЄС надасть Україні в рамках програми технічного співробітництва. Зокрема, це має покращити спроможність органів влади впроваджувати норми права ЄС в українському законодавстві у таких сферах, як довкілля, транспорт, енергетика, стандартизація, кібербезпека. Також ідеться про сприяння дотриманню прав людини.

Четверта угода передбачає 18 мільйонів на фінансування "Програми розширення контактів між обдьми: Дім Європи". Вона передбачає, зокрема, короткострокове професійне стажування у країнах ЄС і розширення можливостей участі українців у програмі наукових обмінів Ersmus+.

З боку Єврокомісії угоди підписав єврокомісар з політики розширення та сусідства Йоганнес Ган (Johannes Hahn), з боку України, - віце-прем'єр Геннадій Зубко та перший заступник міністра економрозвитку Максим Нефьодов.