 Україна і ЄС підписали угоди на понад 150 мільйонів євро допомоги | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.12.2018

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Новини

Україна і ЄС підписали угоди на понад 150 мільйонів євро допомоги

На Раді асоціації Україна-ЄС у Брюсселі підписали чотири угоди. Згідно з ними, Єврокомісія надасть понад 150 мільйонів євро для покращення енергоефективності, реформування профтехосвіти та стажування.

ЄС розширює допомогу Києву

ЄС розширює допомогу Києву

Європейський Союз і Україна підписали чотири угоди про надання Брюсселем підтримки на понад 150 мільйонів євро. Підписання відбулося у понеділок, 17 грудня, у Брюсселі під час Ради асоціації Україна-ЄС, повідомляє кореспондент DW.

Згідно з угодою щодо енергоефективності, ЄС надасть 54 мільйони євро на фінансування енергозбереження та ефективного використання енергоресурсів в Україні. Насамперед це заходи для багатоквартирних будинків. Крім того, угода має збільшити доступ до інвестицій для підвищення енергоефективності в житловому секторі, а також посприяти збільшенню якості енергоаудиту.

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Україна отримала від Євросоюзу перший транш макрофінансової допомоги обсягом у 500 мільйонів євро. Про це повідомив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, а також міністерство фінансів України. (11.12.2018)

Фінансова підтримка України з боку Євросоюзу та інших донорів є додатковим поштовхом зі впровадження реформ, стверджують незалежні економісти. За останні роки держава отримала від ЄС близько 10 мільярдів євро. (09.07.2018)

Угода на 58 мільйонів євро передбачає фінансування Єврокомісією заходу "EU4Skills: Кращі навички для сучасної України". Ці кошти підуть на реформування та модернізацію професійно-технічної освіти в Україні.

Ще 37 мільйонів євро ЄС надасть Україні в рамках програми технічного співробітництва. Зокрема, це має покращити спроможність органів влади впроваджувати норми права ЄС в українському законодавстві у таких сферах, як довкілля, транспорт, енергетика, стандартизація, кібербезпека. Також ідеться про сприяння дотриманню прав людини.

Четверта угода передбачає 18 мільйонів на фінансування "Програми розширення контактів між обдьми: Дім Європи". Вона передбачає, зокрема, короткострокове професійне стажування у країнах ЄС і розширення можливостей участі українців у програмі наукових обмінів Ersmus+.

З боку Єврокомісії угоди підписав єврокомісар з політики розширення та сусідства Йоганнес Ган (Johannes Hahn), з боку України, - віце-прем'єр Геннадій Зубко та перший заступник міністра економрозвитку Максим Нефьодов.

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