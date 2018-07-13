 Україна і ще чотири держави приєдналися до санкцій ЄС щодо Криму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.07.2018

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Новини

Україна і ще чотири держави приєдналися до санкцій ЄС щодо Криму

П'ять країн, зокрема і Україна, долучилися до санкцій ЄС проти Росії. Поточні обмежувальні заходи чинні до 23 червня 2019 року.

Крим, Балаклава

Крим, Балаклава

Україна, Норвегія, Грузія, Албанія та Чорногорія долучилися до санкцій Євросоюзу щодо Росії у зв'язку з незаконною анексією нею Криму. Про це повідомили у відомстві Верховної представниці Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Федеріки Могеріні у середу, 18 липня. "(Зазначені країни - Ред.) гарантуватимуть, що їхня національна політика відповідатиме рішенню Європейської Ради. Європейський Союз бере до уваги це рішення і вітає його", - йдеться у повідомленні. Поточні обмежувальні заходи чинні до 23 червня 2019 року.

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Дві німецькі судноплавні компанії підозрюють у причетності до порушення санкцій ЄС щодо Криму. Йдеться про постачання титанової руди на анексований півострів, що заборонено санкціями ЄС. (06.07.2018)

Рада Європейського Союзу подовжила до 23 червня 2019 року санкції, які були запроваджені проти Росії за незаконну анексію Криму. (18.06.2018)

Санкції, зокрема, передбачають заборону на імпорт у ЄС продуктів з Криму і Севастополя, інвестиції в Крим і Севастополь, що означає заборону для європейців або європейських компаній на купівлю нерухомості на півострові, фінансування кримських компаній, а також заборону на надання послуг з постачання товарів.

Крім цього, обмежувальні  заходи передбачають заборону на послуги, пов'язані з туристичною діяльністю в Криму і Севастополі; експорт низки товарів і технологій на півострів для транспортного, телекомунікаційного та енергетичних секторів, пов'язаних з розвідкою і видобутком нафти, газу і мінеральних ресурсів.

Нагадаємо, що 14 травня Євросоюз запровадив нові санкції щодо Росії - за проведення виборів президента РФ на території анексованого Криму. До санкційного списку тоді внесли п'ятьох осіб, які "обіймають відповідальні позиції у виборчих комісіях Криму та Севастополя". Їхні активи було заморожено, також їм заборонили в'їжджати до ЄС.

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