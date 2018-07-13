Україна і ще чотири держави приєдналися до санкцій ЄС щодо Криму

Україна, Норвегія, Грузія, Албанія та Чорногорія долучилися до санкцій Євросоюзу щодо Росії у зв'язку з незаконною анексією нею Криму. Про це повідомили у відомстві Верховної представниці Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Федеріки Могеріні у середу, 18 липня. "(Зазначені країни - Ред.) гарантуватимуть, що їхня національна політика відповідатиме рішенню Європейської Ради. Європейський Союз бере до уваги це рішення і вітає його", - йдеться у повідомленні. Поточні обмежувальні заходи чинні до 23 червня 2019 року.

Санкції, зокрема, передбачають заборону на імпорт у ЄС продуктів з Криму і Севастополя, інвестиції в Крим і Севастополь, що означає заборону для європейців або європейських компаній на купівлю нерухомості на півострові, фінансування кримських компаній, а також заборону на надання послуг з постачання товарів.

Крім цього, обмежувальні заходи передбачають заборону на послуги, пов'язані з туристичною діяльністю в Криму і Севастополі; експорт низки товарів і технологій на півострів для транспортного, телекомунікаційного та енергетичних секторів, пов'язаних з розвідкою і видобутком нафти, газу і мінеральних ресурсів.

Нагадаємо, що 14 травня Євросоюз запровадив нові санкції щодо Росії - за проведення виборів президента РФ на території анексованого Криму. До санкційного списку тоді внесли п'ятьох осіб, які "обіймають відповідальні позиції у виборчих комісіях Криму та Севастополя". Їхні активи було заморожено, також їм заборонили в'їжджати до ЄС.