 Україна і Туреччина відновлять взаємні туристичні подорожі з 1 липня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.06.2020

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Новини

Україна і Туреччина відновлять взаємні туристичні подорожі з 1 липня

Туреччина відкриє свої кордони для туристів та відновить регулярні пасажирські перевезення з Україною з 1 липня. У Туреччині також пообіцяли створити всі умови для безпечного відпочинку українських громадян влітку.

Пляж в Анталії

Пляж в Анталії

Туреччина відновить регулярні пасажирські перевезення з Україною з 1 липня цього року, завив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу під час телефонної розмови з українським колегою Дмитром Кулебою в понеділок, 1 червня.

"Глава МЗС Туреччини поінформував про рішення турецької сторони відкрити свої кордони для іноземних туристів та відновити регулярні пасажирські перевезення з Україною з 1 липня цього року. Він також запевнив, що його країна створить всі необхідні умови для безпечного відпочинку українських громадян влітку", - повідомило міністерство закордонних справ України.

Сторони також визначили пріоритети розвитку стратегічного партнерства між Україною і Туреччиною на найближчу перспективу та визначили ключові двосторонні заходи високого рівня, які планується провести після покращення епідеміологічної ситуації.

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