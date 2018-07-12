Україна і Туреччина відновлять взаємні туристичні подорожі з 1 липня

Туреччина відновить регулярні пасажирські перевезення з Україною з 1 липня цього року, завив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу під час телефонної розмови з українським колегою Дмитром Кулебою в понеділок, 1 червня.

"Глава МЗС Туреччини поінформував про рішення турецької сторони відкрити свої кордони для іноземних туристів та відновити регулярні пасажирські перевезення з Україною з 1 липня цього року. Він також запевнив, що його країна створить всі необхідні умови для безпечного відпочинку українських громадян влітку", - повідомило міністерство закордонних справ України.

Сторони також визначили пріоритети розвитку стратегічного партнерства між Україною і Туреччиною на найближчу перспективу та визначили ключові двосторонні заходи високого рівня, які планується провести після покращення епідеміологічної ситуації.