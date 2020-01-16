 Україна і США спільно розслідуватимуть стеження за Йованович - Аваков | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.01.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Україна і США спільно розслідуватимуть стеження за Йованович - Аваков

МВС України та Служба дипбезпеки посольства США спільно розслідуватимуть можливе стеження за експосолкою Марі Йованович, заявив Арсен Аваков.

Експосолка США в Україні Марі Йованович

Експосолка США в Україні Марі Йованович

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що 20 січня МВС України спільно зі Службою дипломатичної безпеки при посольстві США в Україні створять групу для розслідування можливого стеження за колишньою американською посолкою в Києві Марі Йованович.

Як пояснив Аваков, група буде створена "для з'ясування всіх обставин і неупередженого розслідування цього інциденту". Аваков зазначив, що 17 січня спілкувався з кількома представниками дипломатичних кіл США. Країни мають спільну мету - захист прав людини і недопущення порушення законодавства України та норм Віденської конвенції про міжнародні відносини, наголосив він, повідомляє "Голос Америки".

DW.COM

Колишня посолка США в Україні Марі Йованович розповіла Конгресу, що особистий адвокат президента Дональда Трампа Руді Джуліані прагнув вчинити щодо неї "якісь дії". (04.11.2019)

Колишня посолка США в Україні розповіла про кризу в Держдепартаменті та "залякування" з боку Трампа. За її словами, особистий адвокат Трампа Руді Джуліані вів проти неї наклепницьку кампанію. (15.11.2019)

Натомість, як заявив у п'ятницю державний секретар США Майк Помпео, Держдепартамент зробить все необхідне для того, щоб з'ясувати, чи існувала загроза для Марі Йованович. "Я підозрюю, що багато з того, про що повідомлялося, в результаті виявиться невірним, але наш обов'язок, мої зобов'язання як держсекретаря, полягають у тому, щоб ми провели оцінку та розслідування", - заявив Помпео.

Нагадаємо, напередодні, 16 січня, Національна поліція України відкрила кримінальне провадження через матеріали, опубліковані слідчими Палати представників Конгресу США. Згідно ними, що під час каденції в Україні посолки США за нею начебто здійснювалося незаконне стеження та можливе втручання в роботу її електронних гаджетів приватними особами на замовлення громадян США.

Дивитись відео 01:56

Розслідування проти Трампа: важливий свідок - офіцер українського походження (20.11.2019)

Аудіо й відео до теми

Розслідування проти Трампа: важливий свідок - офіцер українського походження (20.11.2019)  

Також за темою

USA Anhörung Marie Yovanovitch ehemalige Botschafterin in der Ukraine

Національна поліція розслідує можливе стеження за Йованович в Україні 16.01.2020

Поліція України розпочала кримінальне провадження через дані, опубліковані Палатою представників Конгресу США. У них зазначається про ймовірне незаконне стеження в Україні за експосолкою США в Україні Марі Йованович.

Ukraine Kiew | US Botschafterin zur Ukraine Marie Yovanovitch

Колишня посолка США в Україні Марі Йованович дала свідчення в Конгресі 11.10.2019

Колишня керівниця дипмісії Сполучених Штатів в Україні Марі Йованович дала свідчення за зачиненими дверима перед трьома комітетами Палати представників в рамках розслідування щодо імпічменту Трампа.

Journalisten in Mittel- und Osteuropa | Pavel Sheremet (Ukraine)

Зрушення в справі Шеремета: підозрювані, мотиви, версії 13.12.2019

Після трьох років розслідування Нацполіція повідомила про затримання підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. DW розповідає про актуальний розвиток слідства і нагадує головні дані про цю справу.

Реклама

Докладно

Олексій Гончарук

Скандал з відставкою Гончарука

Наскільки реальна загроза урядової кризи?  

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук очолює уряд із серпня 2019 року

Німецький експерт про уряд: Економіка розвивається правильно

В Україні спекулюють про відставку уряду Гончарука. Оцінку перших місяців його роботи дав Роберт Кірхнер.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  