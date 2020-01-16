Україна і США спільно розслідуватимуть стеження за Йованович - Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що 20 січня МВС України спільно зі Службою дипломатичної безпеки при посольстві США в Україні створять групу для розслідування можливого стеження за колишньою американською посолкою в Києві Марі Йованович.

Як пояснив Аваков, група буде створена "для з'ясування всіх обставин і неупередженого розслідування цього інциденту". Аваков зазначив, що 17 січня спілкувався з кількома представниками дипломатичних кіл США. Країни мають спільну мету - захист прав людини і недопущення порушення законодавства України та норм Віденської конвенції про міжнародні відносини, наголосив він, повідомляє "Голос Америки".

Натомість, як заявив у п'ятницю державний секретар США Майк Помпео, Держдепартамент зробить все необхідне для того, щоб з'ясувати, чи існувала загроза для Марі Йованович. "Я підозрюю, що багато з того, про що повідомлялося, в результаті виявиться невірним, але наш обов'язок, мої зобов'язання як держсекретаря, полягають у тому, щоб ми провели оцінку та розслідування", - заявив Помпео.

Нагадаємо, напередодні, 16 січня, Національна поліція України відкрила кримінальне провадження через матеріали, опубліковані слідчими Палати представників Конгресу США. Згідно ними, що під час каденції в Україні посолки США за нею начебто здійснювалося незаконне стеження та можливе втручання в роботу її електронних гаджетів приватними особами на замовлення громадян США.