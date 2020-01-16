Україна і США спільно розслідуватимуть стеження за Йованович - Аваков

МВС України та Служба дипбезпеки посольства США спільно розслідуватимуть можливе стеження за експосолкою Марі Йованович, заявив Арсен Аваков.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що 20 січня МВС України спільно зі Службою дипломатичної безпеки при посольстві США в Україні створять групу для розслідування можливого стеження за колишньою американською посолкою в Києві Марі Йованович.
Як пояснив Аваков, група буде створена "для з'ясування всіх обставин і неупередженого розслідування цього інциденту". Аваков зазначив, що 17 січня спілкувався з кількома представниками дипломатичних кіл США. Країни мають спільну мету - захист прав людини і недопущення порушення законодавства України та норм Віденської конвенції про міжнародні відносини, наголосив він, повідомляє "Голос Америки".
Натомість, як заявив у п'ятницю державний секретар США Майк Помпео, Держдепартамент зробить все необхідне для того, щоб з'ясувати, чи існувала загроза для Марі Йованович. "Я підозрюю, що багато з того, про що повідомлялося, в результаті виявиться невірним, але наш обов'язок, мої зобов'язання як держсекретаря, полягають у тому, щоб ми провели оцінку та розслідування", - заявив Помпео.
Нагадаємо, напередодні, 16 січня, Національна поліція України відкрила кримінальне провадження через матеріали, опубліковані слідчими Палати представників Конгресу США. Згідно ними, що під час каденції в Україні посолки США за нею начебто здійснювалося незаконне стеження та можливе втручання в роботу її електронних гаджетів приватними особами на замовлення громадян США.