 Україна і НАТО обговорили практичне наповнення програми EOP | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.07.2020

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Україна і НАТО обговорили практичне наповнення програми EOP

Україна та НАТО починають наповнювати практичними заходами Програму розширених можливостей. Це стало однією з тем засідання Комісії Україна-НАТО в Брюсселі, куди приїхала віцепрем'єрка Ольга Стефанішина.

Комісія Україна-НАТО обговорила практичне наповнення програми EOP

Комісія Україна-НАТО обговорила практичне наповнення програми EOP

Київ і НАТО почали практично наповнювати співпрацю за Програмою розширених можливостей. Про це заявила віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина за підсумками засідання Комісії Україна-НАТО у середу, 8 липня, повідомляє кореспондент DW.

"Я наголосила на необхідності наповнення цього статусу конкретним практичним змістом, отримала підтримку учасників, тобто послів держав-членів НАТО", - зазначила урядовець. Це ж питання вона обговорила і під час зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Як відомо, Альянс у червні надав Україні статус Партнера з розширеними можливостями (Enhanced Opportunities Partner, EOP).

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На прохання кореспондента DW Стефанішина назвала три напрями практичної співпраці. Перший - це ширший обмін інформацією між структурами України та НАТО. "Так само ми отримаємо додаткові можливості щодо відрядження наших військовослужбовців до певних структур НАТО, де на щоденному рівні відбуватиметься взаємодія, практичний обмін даними й участь України в операціях (Альянсу. - Ред.)", - додала віцепрем'єрка.

Третій напрям - це участь України в навчаннях НАТО, до яких її раніше не долучали. Стефанішина уточнила, що серед них будуть і маневри, де імітується п'ята стаття Північноатлантичного договору, тобто напад на одну країну Альянсу, після чого всі інші приходять їй на допомогу. Водночас віцепрем'єрка не назвала навчань чи структур, в яких Україна братиме участь: "Ще зарано говорити про конкретні структури чи конкретні навчання. Ми лише починаємо формувати ці пропозиції".

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В НАТО нагадали Україні про реформи

У пресслужбі Альянсу повідомили, що під час засідання Комісії посли країн НАТО запевнили Стефанішину у своїй відданості суверенітету та територіальній цілісності України. "Держави НАТО також наголосили на важливості результатів у внутрішніх реформах, передусім судової системи, у боротьбі з корупцією, а також у безпековому та оборонному секторі", - зазначили в пресслужбі Альянсу.

Засідання Комісії Україна-НАТО відбулося на рівні послів. Натомість Угорщина досі блокує зустрічі цієї комісії на рівні міністрів або глав держав і урядів. Це блокування Будапешт почав у 2017 році, після ухвалення Україною закону про освіту.

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