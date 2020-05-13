Україна і МВФ попередньо домовилися про нову програму на 5 мільярдів доларів

Представники уряду України та Міжнародного валютного фонду (МВФ) досягли домовленості на рівні персоналу (Staff Level Agreement), яка допоможе Україні боротися з наслідками епідемії COVID-19. Ця програма розрахована на 18 місяців. Про це повідомляє пресслужба МВФ у четвер, 21 травня.

Нова угода з дозволеним доступом до 5 мільярдів доларів "має на меті забезпечити платіжний баланс та бюджетну підтримку, щоб допомогти владі подолати наслідки COVID-19 та одночасно консолідувати зроблені до сьогоднішнього дня досягнення та просувати вперед важливі структурні реформи, щоб зменшити основні вразливості", зазначила голова місії МВФ до України Іванна Владкова Голлар. За її словами, така програма гарантуватиме здатність України повернутися до зростання і відновити більш широкі реформи після закінчення кризи.

Цю угоду ще має затвердити керівництво фонду та рада виконавчих директорів МВФ, яка має розглянути цю угоду найближчими тижнями.

Нагадаємо, що напередодні президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності (№2571-д) і щодо поправок до Податкового кодексу (№1210).

Закон про банківську діяльність, який охрестили "антиколомойським", зокрема має запобігти можливому поверненню "Приватбанку" його колишнім власникам Ігореві Коломойському та Геннадію Боголюбову, які оскаржують у судах націоналізацію цієї фінансової установи. Ухвалення закону було однією з умов Міжнародного валютного фонду для надання Києву кредитних коштів.

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