Україна частково закриє повітряний простір над Чорним морем

Україна закриє повітряний простір над Чорним морем у Херсонській області для випробування ракет середньої дальності, інформує "Інтерфакс-Україна". Про це увечері середи, 31 жовтня, повідомив в.о. керівника прес-центру командування Повітряних сил ЗСУ Дмитро Струтинський.

"Розчинаються контрольно-льотні випробування ракет середньої дальності зенітно-ракетних комплексів Повітряних сил Збройних сил України в Херсонській області", - зазначив Струтинський.

Речник командування Повітряних сил уточнив, що випробування відбуватимуться "протягом цього тижня, до неділі", ймовірно, з 1 по 4 листопада. Офіційна заява щодо початку випробувань та закриття повітряного простору очікується 1 листопада.