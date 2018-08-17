 Україна у 27-у річницю незалежності провела масштабний парад | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.08.2018

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Новини

Україна у 27-у річницю незалежності провела масштабний парад

На Хрещатику і Майдані Незалежності у Києві пройшов парад "Марш нової армії", в якому взяли участь 4,5 тисячі військовослужбовців і 250 одиниць техніки.

У параді у Києві взяли участь 4,5 тисячі військовослужбовців

У параді у Києві взяли участь 4,5 тисячі військовослужбовців

Україна в п'ятницю, 24 серпня, святкує 27-річчя незалежності. О 10:00 за київським часом на Майдані Незалежності та вулиці Хрещатик за участю українського президента Петра Порошенка розпочався парад військ "Марш нової армії". У військовому параді взяли участь 4,5 тисячі військовослужбовців і 250 одиниць техніки.

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На параді вперше пролунало як частина офіційної церемонії військове вітання "Слава Україні - Героям слава". Відповідні зміни до статутів Збройних сил заплановано прийняти на рівні Верховної Ради у вересні.

Цього року вперше Хрещатиком у складі окремої коробки пройшли 120 дівчат-курсанток Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Військового інституту телекомунікації та інформатизації імені Героїв Крут.

У параді взяли участь 18 іноземних делегацій із різних країн світу, зокрема представники підрозділів із Великобританії, США, Канади, Литви, Естонії, Польщі, Румунії, Молдови та прапорні групи з Грузії, Латвії, Данії, Польщі та прапороносна група багатонаціональної бригади "ЛитПолУкрбриг".
У складі механізованої колони проїхала як техніка, що вже перебуває на озброєнні українського війська, так і зразки, що лише проходять випробування. Зокрема, на параді було представлено 40 одиниць важкої броньованої техніки, понад 100 одиниць автомобільної техніки і БТР, 30 одиниць артилерійських систем і 30 ракетних комплексів, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна". Також були представлені переносні протитанкові ракетні комплекси, зокрема поставлені із США комплекси ПТРК Javelin, які були розміщені на автомобілях. Крім того, Хрещатиком проїхали модернізовані танки Т-64БВ.

Нагадаємо, військовий парад в Києві з нагоди 27-ї річниці незалежності України відвідав радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон, після чого він проведе зустрічі з представниками української влади. 

Раніше цього ж дня в Соборі Святої Софії та інших храмах Києва відбувся міжконфесійний молебень за Україну. Після цього президент України Петро Порошенко разом з дружиною Мариною взяли участь у церемонії покладання квітів до пам'ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському, а також вшануванні пам'яті героїв Небесної сотні на Алеї Героїв Небесної сотні.

У п'ятницю в Києві також відбудуться "забіг у вишиванках" на Русанівській набережній, вітрильна регата - на шостому причалі річкового вокзалу, фестиваль вуличної їжі та низка інших культурних заходів. 

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Парад до Дня незалежності: що українці побачать уперше? (23.08.2018)

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