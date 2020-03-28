 Україна у відповідь на дії РФ видворить російського дипломата | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.04.2021

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Новини

Україна у відповідь на дії РФ видворить російського дипломата

Міністерство закордонних справ України невдовзі оголосить за принципом взаємності про видворення російського дипломата з території України.

Будівля МЗС України в Києві

Будівля МЗС України в Києві

Найближчим часом Міністерство закордонних справ України оголосить за принципом взаємності про видворення російського дипломата з території України. Про це в понеділок, 26 квітня, заявив речник українського зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко, повідомляє "Інтерфакс-Україна"

"Таке рішення тільки підтверджує обраний РФ курс на подальше загострення з Україною. Відповідь нашої держави на цю провокацію не забариться. Найближчим часом МЗС оголосить за принципом взаємності про видворення російського дипломата з території України", - сказав Ніколенко.

Він наголосив, що видворення одного співробітника посольства України в РФ - "чергова провокація російської сторони проти співробітників українських дипломатичних установ у Росії". "Оголошення дипломата посольства України в Москві persona non grata позбавлене логіки, не має під собою жодних причин", - зазначив речник.

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Нагадаємо, що раніше цього дня в МЗС РФ заявили, що співробітника посольства України в Росії оголошено persona non grata, йому належить залишити територію країни до кінця дня 30 квітня. "З огляду на недружні дії української сторони, яка 19 квітня цього року оголосила persona non grata співробітника посольства Російської Федерації в Києві, й на основі принципу взаємності за діяльність, несумісну з дипломатичним статусом, persona non grata оголошено співробітника посольства України в Росії. Йому запропоновано залишити територію Російської Федерації до кінця дня 30 квітня цього року", - йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті російського МЗС.

Нагадаємо, що 17 квітня ФСБ РФ повідомила про затримання в Санкт-Петербурзі консула України Олександра Сосонюка, якого звинуватили у спробі отримати закриту інформацію з баз російських правоохоронних органів. Згодом російське МЗС повідомило, що Сосонюк має залишити територію Росії. У відповідь міністерство закордонних справ України оголосило, шо старший дипломат посольства РФ у Києві повинен залишити територію України.

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