 Україна ухвалила всі необхідні закони для амністії на Донбасі - МЗС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.10.2019

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Україна ухвалила всі необхідні закони для амністії на Донбасі - МЗС

Під амністію в рамках мінських угод не потраплятимуть військові злочини та злочини проти людяності. Виняток становитимуть і винні у збитті літака МH17, повідомив заступник голови МЗС України Василь Боднар.

Законодавство щодо амністії на Донбасі є в повному обсязі, запевняють в МЗС України

Законодавство щодо амністії на Донбасі є в повному обсязі, запевняють в МЗС України

В Україні було ухвалено всі законодавчі акти щодо амністії у зв'язку з подіями на Донбасі, передбаченої Мінськими угодами. Про це у п'ятницю, 18 жовтня, повідомив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар.

Він нагадав, що, відповідно до закону про застосування амністії в Україні, повне або часткове звільнення від покарання за скоєний злочин може розглядатися тільки після обрання легітимних органів влади на окупованих територіях, тобто "після відновлення суверенітету України", передає агенція "Інтерфакс-Україна".

Бондар також зазначив, що рішення про застосування амністії ухвалює суд. "Під амністію не потрапляють злочини, відповідно до міжнародного законодавства, включаючи злочини проти людяності й військові злочини. Також не потрапляють під амністію особи, які вчинили злочин щодо малайзійського Boeing", - сказав Боднар. Літак рейсу MH17, який прямував з Амстердама до Куала-Лумпур, було збито в небі над Донбасом у липні в 2014 року, під час активних бойових дій між проросійськими сепаратистами та українськими військами. Нідерландське слідство вважає винними у збитті літака трьох громадян Росії та одного українця, які воювали на стороні проросійських бойовиків.

DW.COM

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Мартін Зайдік повідомив про "жваву дискусію" у Мінську щодо амністії учасників конфлікту на Донбасі та "формули Штайнмаєра". (14.03.2019)

Водночас Василь Бондар наголосив, що питання майбутньої амністії у зв'язку з подіями на Донбасі, яка має бути застосована згідно з мінськими домовленостями, залишається дискусійним, "суспільно значимим і надзвичайно хвилюючим для суспільства".

Нагадаємо, що зараз в українському суспільстві точиться запекла дискусія щодо подальших кроків для врегулювання ситуації на Донбасі  в рамках мінських домовленостей. Суперечливим є передусім застосування так званої "формули Штайнмаєра", яку 1 жовтня погодили учасники Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з мирного врегулювання конфлікту. Суть формули полягає у тому, що Донбас має отримати особливий статус на час проведення там місцевих виборів, а на постійній основі - після того, як результати виборів визнає ОБСЄ. 

Попри те, що українська влада запевняє, що імплементації закону про особливий статус Донбасу без виконання цих передумов не буде, в Києві та інших українських містах вже відбулася низка масових акцій протесту проти застосування цієї формули. Критики вважають, що Київ таким чином здає власні позиції у переговорному процесі.

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"Формула Штайнмаєра": що саме вона передбачає? (02.10.2019)

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