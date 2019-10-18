Україна ухвалила всі необхідні закони для амністії на Донбасі - МЗС

В Україні було ухвалено всі законодавчі акти щодо амністії у зв'язку з подіями на Донбасі, передбаченої Мінськими угодами. Про це у п'ятницю, 18 жовтня, повідомив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар.

Він нагадав, що, відповідно до закону про застосування амністії в Україні, повне або часткове звільнення від покарання за скоєний злочин може розглядатися тільки після обрання легітимних органів влади на окупованих територіях, тобто "після відновлення суверенітету України", передає агенція "Інтерфакс-Україна".

Бондар також зазначив, що рішення про застосування амністії ухвалює суд. "Під амністію не потрапляють злочини, відповідно до міжнародного законодавства, включаючи злочини проти людяності й військові злочини. Також не потрапляють під амністію особи, які вчинили злочин щодо малайзійського Boeing", - сказав Боднар. Літак рейсу MH17, який прямував з Амстердама до Куала-Лумпур, було збито в небі над Донбасом у липні в 2014 року, під час активних бойових дій між проросійськими сепаратистами та українськими військами. Нідерландське слідство вважає винними у збитті літака трьох громадян Росії та одного українця, які воювали на стороні проросійських бойовиків.

Водночас Василь Бондар наголосив, що питання майбутньої амністії у зв'язку з подіями на Донбасі, яка має бути застосована згідно з мінськими домовленостями, залишається дискусійним, "суспільно значимим і надзвичайно хвилюючим для суспільства".

Нагадаємо, що зараз в українському суспільстві точиться запекла дискусія щодо подальших кроків для врегулювання ситуації на Донбасі в рамках мінських домовленостей. Суперечливим є передусім застосування так званої "формули Штайнмаєра", яку 1 жовтня погодили учасники Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з мирного врегулювання конфлікту. Суть формули полягає у тому, що Донбас має отримати особливий статус на час проведення там місцевих виборів, а на постійній основі - після того, як результати виборів визнає ОБСЄ.

Попри те, що українська влада запевняє, що імплементації закону про особливий статус Донбасу без виконання цих передумов не буде, в Києві та інших українських містах вже відбулася низка масових акцій протесту проти застосування цієї формули. Критики вважають, що Київ таким чином здає власні позиції у переговорному процесі.