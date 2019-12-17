Україна уклала з Румунією угоду щодо постачання газу

Оператори газотранспортних систем України та Румунії - ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) і Transgaz - підписали міжоператорську технічну угоду (interconnection agreement) про взаємодію за європейськими правилами з 1 січня 2020 року. Про це в середу, 18 грудня, повідомило агентство "Інтерфакс-Україна".
В ОГТСУ нагадали, що переговори за посередництва Єврокомісії тривали три роки, до них також були залучені оператори Болгарії, Греції та Молдови. "Це означає, що у всіх постачальників з'явилась можливість вільно транспортувати газ новим маршрутом постачання - з Південної Європи і Туреччини - через Болгарію та Румунію - в Україну і далі в Молдову. Тобто з 1 січня в міждержавній точці "Ісакча-1 - Орлівка-1" буде доступною потужність за маршрутом Україна-Румунія у розмірі 17,8 мільйонів кубометрів на добу, а також у зворотному напрямку - 15,8 мільйона кубометрів на добу", - йдеться в повідомленні українського оператора ГТС.
Перші аукціони з бронювання потужностей на перетині "Ісакча-1-Орлівка-1" мають відбутися найближчими днями. В ОГТСУ зазначають, що раніше підписана між операторами ГТС України та Румунії угода не дозволяла транспортувати газ у реверсному напрямку, а також не забезпечувала європейських правил взаємодії, оскільки така можливість була заблокована чинним контрактом між НАК "Нафтогаз України" і ПАТ "Газпром".
Ця угода також створює для Молдови додаткову технічну можливість альтернативно імпортувати газ для власних потреб із Туреччини та Греції в разі, якщо "Газпром" зупинить транзит до Європи територією України. "Це рішення є історичним та надзвичайно важливим, адже дозволяє створити додатковий маршрут для імпорту газу в Україну, в першу чергу для забезпечення газом споживачів Молдови та прикордонних споживачів України в Одеській області. Це дасть можливість безперебійно пройти зиму, навіть за умови ймовірного припинення транзиту газу з РФ", - зазначив генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон.
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"Дружба" - німецька газова труба в центрі України
"Дружба" завдовжки у 500 кілометрів
З 1975 по 1979 рік східні німці з НДР будували в Україні експортний газогін "Союз", яким газ з Оренбурзького родовища постачався до Центральної Європи. Свою ділянку вони назвали "Дружба".
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"Дружба" - німецька газова труба в центрі України
Від Кременчука до Бара
Крім НДР, експортний газопровід на території України будували Польща, Чехословаччина, Угорщина і Болгарія. Німецька ділянка була в центрі - від Кременчука в Полтавській області до Бара на Вінничині.
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"Дружба" - німецька газова труба в центрі України
Німецькі труби і кредити
Сталеві труби діаметром 1,42 метра були імпортними - їх постачали з Італії та Західної Німеччини. Німецькі труби виробляла західнонімецька фірма Mannesmann з Дюссельдорфа. Між ФРН і СРСР ще до початку будівництва, в 1970-му році, була укладена угода, яку назвали "газ в обмін на труби". Вона також передбачала кредити німецьких банків.
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"Дружба" - німецька газова труба в центрі України
Японська техніка
Будівництво газопроводу було б неможливим без трубоукладачів японської фірми Komatsu. Подібної техніки не було ні у СРСР, ні у країн Східного блоку. Колишні будівельники згадують, як їх вразили встановлені на бульдозерах та інших японських машинах кондиціонери, у ті часи - дивина.
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"Дружба" - німецька газова труба в центрі України
КрАЗи прямо з заводу
Труби - із Західної Німеччини, укладачі - з Японії, але, звісно, на будівництві використовували й радянську техніку. Так співпало, що німецька ділянка починалася у Кременчуці, де випускають великовантажні автомобілі КрАЗ (на фото зліва). Німецькі будівельники отримували їх в рамках спецпрограми прямо на заводі.
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"Дружба" - німецька газова труба в центрі України
Діджей на трасі
Вчитель з НДР Гайо Обухофф працював на трасі, як він сам каже, "культурником" - створював для будівельників бібліотеки, показував кіно і крутив музику. Для цього колишня армійська машина була переобладнана під "дискомобіль", на якому він з 1975 по 1979 рік об'їхав всю трасу. На фото - Обухофф (ліворуч) зі своїм напарником. У вільний час він фотографував будівництво і надав світлини DW.
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"Дружба" - німецька газова труба в центрі України
На "дискомобілі" українськими дорогами
Платівки, програвачі, мікшерний пульт - так виглядало робоче місце Гайо Обухоффа у "дискомобілі". Музика, яку він крутив для будівельників, була різною - від гуртів з НДР і країн Східного блоку, до популярних на Заході Beatles, Boney M, Rolling Stones або Led Zeppelin.
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"Дружба" - німецька газова труба в центрі України
Привозне пиво
Пиво, ковбасу та інше продовольство будівельникам регулярно привозили з НДР. Зокрема, це було пов'язано з тим, що в умовах літньої спеки місцеве пиво швидко псувалося. Німецькі будівельники були повністю забезпечені продуктами, які в СРСР були в дефіциті.
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"Дружба" - німецька газова труба в центрі України
І в дощ, і в сніг
За словами колишнього зварювальника з Тюрингії Теодора Герменайта, найскладнішим при прокладанні труби були рельєф місцевості і погода. Навесні і восени прокладати трубу було особливо важко через вогку землю. "Мої чоботи досі десь в українському чорноземі", - згадує зварювальник.
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"Дружба" - німецька газова труба в центрі України
Шматок труби на згадку
Це - частина оригінальної газопровідної труби, яку досі дбайливо зберігає колишній зварювальник Теодор Герменайт. Сам він провів на будівництві два роки. У Світловодську біля Кременчука розташовувалася база німецьких зварювальників.
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"Дружба" - німецька газова труба в центрі України
Концерти "зірок" з НДР
З гастролями для будівельників на трасу регулярно приїжджали артисти з НДР. На фото - виступ гурту Express зі Східного Берліна.
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"Дружба" - німецька газова труба в центрі України
Остання труба
Офіційно будівництво німецької ділянки "Дружби" завершилося прокладанням останньої труби восени 1978 року, але дрібніші роботи тривали ще рік.
Автор: Роман Гончаренко