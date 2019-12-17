Україна уклала з Румунією угоду щодо постачання газу

Оператори газотранспортних систем України та Румунії - ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) і Transgaz - підписали міжоператорську технічну угоду (interconnection agreement) про взаємодію за європейськими правилами з 1 січня 2020 року. Про це в середу, 18 грудня, повідомило агентство "Інтерфакс-Україна".

В ОГТСУ нагадали, що переговори за посередництва Єврокомісії тривали три роки, до них також були залучені оператори Болгарії, Греції та Молдови. "Це означає, що у всіх постачальників з'явилась можливість вільно транспортувати газ новим маршрутом постачання - з Південної Європи і Туреччини - через Болгарію та Румунію - в Україну і далі в Молдову. Тобто з 1 січня в міждержавній точці "Ісакча-1 - Орлівка-1" буде доступною потужність за маршрутом Україна-Румунія у розмірі 17,8 мільйонів кубометрів на добу, а також у зворотному напрямку - 15,8 мільйона кубометрів на добу", - йдеться в повідомленні українського оператора ГТС.

Перші аукціони з бронювання потужностей на перетині "Ісакча-1-Орлівка-1" мають відбутися найближчими днями. В ОГТСУ зазначають, що раніше підписана між операторами ГТС України та Румунії угода не дозволяла транспортувати газ у реверсному напрямку, а також не забезпечувала європейських правил взаємодії, оскільки така можливість була заблокована чинним контрактом між НАК "Нафтогаз України" і ПАТ "Газпром".

Ця угода також створює для Молдови додаткову технічну можливість альтернативно імпортувати газ для власних потреб із Туреччини та Греції в разі, якщо "Газпром" зупинить транзит до Європи територією України. "Це рішення є історичним та надзвичайно важливим, адже дозволяє створити додатковий маршрут для імпорту газу в Україну, в першу чергу для забезпечення газом споживачів Молдови та прикордонних споживачів України в Одеській області. Це дасть можливість безперебійно пройти зиму, навіть за умови ймовірного припинення транзиту газу з РФ", - зазначив генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон.

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