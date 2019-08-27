Україна увійшла у топ-10 країн, дипломи яких найчастіше визнають у Німеччині

Україна входить у першу десятку країн, фахівці з яких минулого року найчастіше зверталися із запитом про підтвердження кваліфікації в Німеччині і отримали визнання. За інформацією, яку Федеральне статистичне відомство ексклюзивно надало DW, від фахівців з України німецькі відомства отримали 1 656 заявок. Стосовно рейтингу професій: найбільше заявок надійшло від лікарів, медсестер, інженерів, вчителів, вихователів. Кілька десятків заявок отримано від стоматологів, фармацевтів, офіс-менеджерів. В українському списку, крім інженерів, є й інші представники технічної сфери: фахівці з металообробки та монтажу електрообладнання, а також автомеханіки. 1128 українських дипломів було повністю або частково визнано. При частковому визнанні претенденту пропонують пройти підвищення кваліфікації.

Лідери рейтингу - дипломи медиків

Загалом, за даними статистики, минулого року було розглянуто 50500 запитів. З них професійну кваліфікацію 36400 фахівців-іноземців було визнано відповідною - повністю або частково - до вимог, які висувають до даної спеціальності в Німеччині. У 2018 році було схвалено на 20 відсотків більше заявок, ніж у 2017-му. Перш за все, це дипломи про медичну освіту - вищу або середню спеціальну. 61 відсоток усіх заявок на підтвердження кваліфікації, які було схвалено, стосуються лікарів і медперсоналу. Далі за кількістю визнаних дипломів лідирують інженери, вчителі та вихователі.

Найбільше було схвалено заявок від фахівців із Сирії (4800). У трійці лідерів також Боснія і Герцеговина та Сербія.

Хто має підтверджувати диплом

У переважній більшості мова йшла про так звані регламентовані спеціальності (reglementierte Berufe). Ці спеціальності вимагають процедури державного допуску, тобто за ними в Німеччині неможливо працювати без офіційного визнання професійної кваліфікації. Перш за все, це сфери медицини та освіти. Для деяких професій, як лікар або медсестра, стандарти діють на федеральному рівні, інші, як учитель чи вихователь, регулюють на рівні земель.

Для роботи в Німеччині за професією, яка є нерегламентованою, формальне визнання документів про освіту не потрібне. До таких професій належать, наприклад, продавець, програміст, офіс-менеджер. Однак можна добровільно замовити перевірку на відповідність кваліфікації німецьким стандартам. Так роботодавцю легше оцінити знання та вміння претендента. Подати заявку можна, перебуваючи за кордоном. Перевірити, чи обов'язково вам підтверджувати свій закордонний диплом у Німеччині, можна на сайті www.anerkennung-in-deutschland.de в розділі Anerkennungsfinder.

Дивитись відео 02:03 Поділитись Навчання в Німеччині: як поступити і скільки коштує? (09.07.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3LnVQ Навчання в Німеччині: як вступити і скільки коштує?