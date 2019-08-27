Україна увійшла у топ-10 країн, дипломи яких найчастіше визнають у Німеччині
У 2018 році в Німеччині було визнано на 20 відсотків більше іноземних дипломів, ніж у 2017-му. Українські входять у першу десятку. Про які спеціальності йдеться передусім?
Україна входить у першу десятку країн, фахівці з яких минулого року найчастіше зверталися із запитом про підтвердження кваліфікації в Німеччині і отримали визнання. За інформацією, яку Федеральне статистичне відомство ексклюзивно надало DW, від фахівців з України німецькі відомства отримали 1 656 заявок. Стосовно рейтингу професій: найбільше заявок надійшло від лікарів, медсестер, інженерів, вчителів, вихователів. Кілька десятків заявок отримано від стоматологів, фармацевтів, офіс-менеджерів. В українському списку, крім інженерів, є й інші представники технічної сфери: фахівці з металообробки та монтажу електрообладнання, а також автомеханіки. 1128 українських дипломів було повністю або частково визнано. При частковому визнанні претенденту пропонують пройти підвищення кваліфікації.
Лідери рейтингу - дипломи медиків
Загалом, за даними статистики, минулого року було розглянуто 50500 запитів. З них професійну кваліфікацію 36400 фахівців-іноземців було визнано відповідною - повністю або частково - до вимог, які висувають до даної спеціальності в Німеччині. У 2018 році було схвалено на 20 відсотків більше заявок, ніж у 2017-му. Перш за все, це дипломи про медичну освіту - вищу або середню спеціальну. 61 відсоток усіх заявок на підтвердження кваліфікації, які було схвалено, стосуються лікарів і медперсоналу. Далі за кількістю визнаних дипломів лідирують інженери, вчителі та вихователі.
Найбільше було схвалено заявок від фахівців із Сирії (4800). У трійці лідерів також Боснія і Герцеговина та Сербія.
Хто має підтверджувати диплом
У переважній більшості мова йшла про так звані регламентовані спеціальності (reglementierte Berufe). Ці спеціальності вимагають процедури державного допуску, тобто за ними в Німеччині неможливо працювати без офіційного визнання професійної кваліфікації. Перш за все, це сфери медицини та освіти. Для деяких професій, як лікар або медсестра, стандарти діють на федеральному рівні, інші, як учитель чи вихователь, регулюють на рівні земель.
Для роботи в Німеччині за професією, яка є нерегламентованою, формальне визнання документів про освіту не потрібне. До таких професій належать, наприклад, продавець, програміст, офіс-менеджер. Однак можна добровільно замовити перевірку на відповідність кваліфікації німецьким стандартам. Так роботодавцю легше оцінити знання та вміння претендента. Подати заявку можна, перебуваючи за кордоном. Перевірити, чи обов'язково вам підтверджувати свій закордонний диплом у Німеччині, можна на сайті www.anerkennung-in-deutschland.de в розділі Anerkennungsfinder.
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Навчання в Німеччині: як вступити і скільки коштує?
Які університети Німеччини обирають студенти з України
Франкфуртський університет імені Ґете
Найпопулярніший німецький ВНЗ серед українських студентів - Університет імені Ґете у Франкфурті-на-Майні (Goethe-Universität). У 2016 році тут навчалось 290 українців. Цей університет не має багатовікової історії, але є одним з десяти найбільших вищих навчальних закладів Німеччини з майже 40 тисячами студентів. Серед його випускників - колишній німецький канцлер Гельмут Коль.
Які університети Німеччини обирають студенти з України
Мюнхенський університет Людвіґа-Максиміліана
Другим беззаперечним фаворитом серед українців (263 студенти) є Університет Людвіґа-Максиміліана в Мюнхені (Ludwig-Maximilians-Universität München), заснований ще у ХV столітті. Перелік лауреатів наукових і Нобелівських премій, які отримали представники цього вишу, - немов довідник "Who is Who" геніїв німецької науки: від Вільгельма Конрада Рентґена та Вернера Гайзенберґа до Конрада Лоренца.
Які університети Німеччини обирають студенти з України
Гамбурзький університет
Популярним серед студентів з України є і Гамбург, чий університет посідає третє місце в рейтингу. Його лекції та семінари відвідує 231 студент з України. Попри свій молодий вік, Гамбурзький університет (Universität Hamburg) вважається найбільшим академічним центром на півночі Німеччини. Він виростив аж п'ять Нобелівських лауреатів, а також безліч відомих політиків, громадських діячів та лікарів.
Які університети Німеччини обирають студенти з України
Магдебурзький університет
На четвертому місці за кількістю українців - Університет імені Отто фон Ґюріке в Магдебурзі (Otto-von-Guericke-Universität). Під дахом цього вишу 1993-го року об'єдналися Технічний університет, Педагогічна вища школа й Медична академія. Серед 2297 його іноземних студентів навчаються і 187 українців. Університет спеціалізується на прикладних науках та має багато популярних англомовних програм.
Які університети Німеччини обирають студенти з України
Університет Майнца
На п'ятому місці рейтингу найпопулярніших університетів ФРН серед українців - Університет імені Йоганна Ґутенберга в Майнці (Johannes Gutenberg-Universität Mainz). Він налічує 150 різних інститутів та клінік медичного відділення. У 2016-му тут навчалися 159 українців. Університет Майнца традиційно посідає вищі сходинки щорічних рейтингів з обміну студентами та кількості студентів-іноземців.
Які університети Німеччини обирають студенти з України
Дрезденський технічний університет
За кількістю студентів східнонімецький Дрезденський технічний університет (Technische Universität Dresden) посідає перше місце серед технічних вишів ФРН та шосте - за кількістю українських студентів (144 людини). На додачу до великої кількості академічних програм цей університет пропонує і 16 курсів для іноземних студентів. А життя порівняно із західними землями Німеччини - трохи дешевше.
Які університети Німеччини обирають студенти з України
Кельнський університет
У федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія, де загалом навчається найбільше українців, старовинний Кельнський університет (Universität zu Köln) є одним з найпопулярніших. Цей третій за величиною німецький виш користується довірою працедавців, які особливо цінують випускників факультетів економіки, права та педагогіки. Кельнський університет - на сьомому місці за кількістю українців (143 людини).
Які університети Німеччини обирають студенти з України
Берлінський університет імені Гумбольдта
Як не дивно, але столичний Берлінський університет імені Гумбольдта (Humboldt-Universität zu Berlin) - тільки восьмий за популярністю серед українців (141 студент). Заснований понад два століття тому відомим дипломатом та мовознавцем Вільгельмом фон Гумбольдтом, він належить до когорти елітних вишів ФРН. Серед численних переваг університету - міждисциплінарні дослідницькі центри.
Які університети Німеччини обирають студенти з України
Рурський університет Бохума
Дев'яте місце за кількістю студентів з України (131 студент) посідає Рурський університет у Бохумі (Ruhr-Universität Bochum). Він ще не став елітним, але статус одного з найвпливовіших у ФРН уже має. Цей виш вважається лідером з нейробіології, досліджень плазми та технологій відновлювальної енергії, що неймовірно для університету, створеного лише півстоліття тому в шахтарському регіоні Німеччини.
Які університети Німеччини обирають студенти з України
Берлінський вільний університет
Берлінський вільний університет (Freie Universität Berlin) посідає десяту сходинку серед фаворитів українців (120 студентів). Це найбільший університет німецької столиці. Його візитівка - гуманітарні дисципліни. Відомий на увесь світ і медичний факультет на базі клініки "Шаріте", створений спільно з Університетом імені Гумбольдта.
Які університети Німеччини обирають студенти з України
Гейдельберзький університет
Гейдельберзький університет (Universität Heidelberg) не увійшов до Топ-10 за кількістю українських студентів у німецьких вишах. Найстаріший ВНЗ на території сучасної ФРН навчає 100 вихідців з України та посідає 11-ту сходинку рейтингу. В решті німецьких вишів навчаються від кількох десятків до двох-трьох українських студентів. Загалом 6954 українці зараховані в 150 університетів і вищих шкіл ФРН.
Які університети Німеччини обирають студенти з України
У якому регіоні Німеччини краще вчитися?
Якщо оцінювати популярність різних регіонів Німеччини серед української молоді, то найбільше їм до вподоби захід країни: у 22 вишах землі Північний Рейн-Вестфалія навчаються 1344 українці. Друге місце (1131 студент) посідає Баварія значною мірою завдяки престижному Мюнхенському технічному університету (на фото). На третьому - Баден-Вюртемберг з 846 українськими студентами в 15 вишах землі.