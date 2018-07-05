Україна: Троє військових загинули під час навчань

Троє українських військовослужбовців загинули та дев’ять отримали поранення під час бригадних тактичних навчань на Рівненському полігоні. Про це у п'ятницю, 6 липня, повідомили на Facebook-сторінці Сухопутних військ ЗС України.

Трагедія сталася 6 липня близько шостої ранку на 233-му Рівненському загальновійськовому полігоні під час проведення стрільб. За попередніми даними, під час навчань стався вибух міномета.

Бригадні тактичні навчання призупинили за рішенням командувача Сухопутних військ Збройних Сил України. Для з'ясування обставин трагедії на вогневій позиції призначене службове розслідування.

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