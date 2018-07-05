 Україна: Троє військових загинули під час навчань | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.07.2018

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Новини

Україна: Троє військових загинули під час навчань

Через вибух міномета під час тактичних навчань на Рівненьському полігоні троє військових загинули.

Ukraine Armee in der Ostukraine (DW/A. Magazova)

Троє українських військовослужбовців загинули та дев’ять отримали поранення під час бригадних тактичних навчань на Рівненському полігоні. Про це у п'ятницю, 6 липня, повідомили на Facebook-сторінці Сухопутних військ ЗС України.

Трагедія сталася 6 липня близько шостої ранку на 233-му Рівненському загальновійськовому полігоні під час проведення стрільб.  За попередніми даними, під час навчань стався вибух міномета.

Бригадні тактичні навчання призупинили за рішенням командувача Сухопутних військ Збройних Сил України. Для з'ясування обставин трагедії на вогневій позиції призначене службове розслідування.

  • Стандарти НАТО та кадрова політика ЗСУ

    Чи відчутна військова реформа на передовій?

    Бойова підготовка

    Порівняно з 2014 роком, рівень бойової підготовки українських вояків у зоні конфлікту значно підвищився, запевняють у Збройних силах. "Увесь досвід військових у взводах, відділеннях, ротах - здобуто виключно у ході бойових дій. Проте часом не вистачає саме теоретичної підготовки для стратегічного планування", - коментують у підрозділі, який відвідала кореспондентка DW.

  • Українська армія на сході України

    Чи відчутна військова реформа на передовій?

    Хто стоїть на передовій?

    "На сьогоднішній день на передовій знаходяться виключно військові контрактної служби", - розповідає DW один з бойових командирів підрозділу ЗСУ, що перебуває на Донбасі. Проте в Концепції реформування кадрової політики ЗСУ, затвердженої у 2017 році, не зазначено конкретних критеріїв, за якими має здійснюватися відбір військовослужбовців на контрактну службу в українській армії.

  • Дисципліна в армії

    Чи відчутна військова реформа на передовій?

    Дисципліна та ініціативність

    З моменту перебування у зоні АТО виключно військовослужбовців-контрактників дисципліна у бойових підрозділах суттєво покращилась, відзначають польові командири. "Коли в АТО перебували мобілізовані, їх було складно змусити виконувати статут ЗСУ. Пияцтво та дезертирство процвітало", - коментує DW командир роти. З ініціативи його підлеглих, власними силами вони побудовали лазню у себе на позиції.

  • Спорт на передовій

    Чи відчутна військова реформа на передовій?

    Спорт на передовій за будь-яких умов

    Однією з головних причин небойових втрат у зоні АТО є зловживання алкоголем. Це відзначають і в міноборони України. Проте, за даними міністерства, у 2017 році кількість таких втрат ЗСУ зменшилась на 36 відсотків, порівняно з попереднім роком. "Щоб ні в кого не було бажання пиячити, ми змайстрували спортмайданчик. З усього, що було під руками", - розповіли DW у бойовому підрозділі.

  • Українська армія на Донбасі

    Чи відчутна військова реформа на передовій?

    Підготовка до зими

    Українські військові готуються вже до четвертої зими на передовій на Донбасі. Підрозділи роблять запаси дров та укріплюють бліндажі. Будівельні матеріали здебільшого дістають від волонтерів. Міноборони забезпечує контрактників у зоні бойових дій комплектами теплого одягу та взуття.

  • Українська армія на Донбасі

    Чи відчутна військова реформа на передовій?

    Майже по-домашньому

    "Раніше у нас були величезні проблеми з продовольством та харчуванням. Згодом виявили корупційну схему у службі тилового забезпечення нашого підрозділу", - розповідає командир роти, що вже два роки перебуває на лінії зіткнення. "Тепер у нас продуктів стільки, що вистачило ще б на цілий підрозділ", - додає він.

  • Вогонь перемир'я

    Чи відчутна військова реформа на передовій?

    Вогонь перемир'я

    Попри регулярні заяви про припинення вогню на Донбасі, щоночі обстріли поновлюються. У разі загрози життю, бійцям підрозділів дають дозвіл відповідати на удари сепаратистів.

  • Матеріальне забезпечення

    Чи відчутна військова реформа на передовій?

    Матеріальне забезпечення

    У 2014 році більшість тих, хто пішов добровольцем на службу в українській армії, мали самостійно забезпечувати себе необхідним - або за власний кошт, або за допомогою волонтерів. "У 2017 році ми повністю одягнені та взуті - жодної проблеми з таким забезпеченням у контрактників тепер нема", - пояснює військовий, що несе службу у зоні АТО.

  • До кінця особливого періоду

    Чи відчутна військова реформа на передовій?

    Контракт до кінця особливого періоду

    Значно збільшені протягом останніх двох років зарплати контрактникам призвели до тієї ситуації, що служба в армії стала фінансово привабливою для людей без спеціалізованої освіти. За словами керівника підрозділу, у 2014-2015 роках більшість його підлеглих підписували контракти виключно з огляду на патріотичні почуття - тепер більш важливу роль відіграють грошові виплати.

    Автор: Анастасія Магазова


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Аудіо й відео до теми

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